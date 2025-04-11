Віткофф вже зустрівся з Дмитрієвим в РФ, на черзі Путін: Кремль розкрив деталі

Спецпосланець президента США Стів Віткофф під час поїздки в Росію зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. На черзі зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та російський ТАСС .

Ба більше, Пєсков наголосив, що зустріч із Віткоффом триватиме стільки, скільки буде потрібно Путіну. А також зазначив, що не варто чекати проривів від цієї зустрічі, адже, як висловився речник, це продовження дипломатичної роботи РФ і США.

За його даними, російський диктатор планує обговорити з посланцем США варіанти "врегулювання ситуації в Україні". Він зазначив, що це хороша можливість передати позицію Росії Трампу,

Близько 15:20 речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив що Путін все ж зустрінеться з Віткоффом.

За повідомленнями російських державних ЗМІ, російський посол з питань інвестицій Кирило Дмитрієв зустрівся з головним посланником Дональда Трампа Стівом Віткоффом в Санкт-Петербурзі.

Візит Віткоффа до Росії

Нагадаємо, що сьогодні, 11 квітня, дипломатичний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав Росію. Західні ЗМІ писали, що однією з цілей поїздки була зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.

Детальніше про те, що відомо про можливу зустріч Віткоффа з Путіним, та чому вона важлива для Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто зазначити, що минулого тижня Віткофф прийняв Дмитрієва у Вашингтоні. Там під час зустрічі вони зокрема продовжили переговори про припинення вогню в Україні.

В окремому матеріалі РБК-Україна детальніше писало про те, хто такий Кирило Дмитрієв та яка його роль у діалозі між РФ та США.

Зазначимо, що український президент Володимир Зеленський нещодавно жорстко висловився стосовно російського посла з питань інвестицій Кирила Дмитрієва. Більше інформації в заяві президента.

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