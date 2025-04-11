Віткофф радив Трампу віддати РФ кілька областей України, - ЗМІ

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив Дональду Трампу, що найшвидший крок до миру в Україні - це віддати Росії право власності на чотири східні українські регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, після своєї зустрічі з головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, яка відбулась ще минулого тижня, Віткофф зустрівся з Трампом. Саме тоді він розповів американському президенту про найшвидший крок до миру.

"За словами Віткоффа, найшвидший спосіб домогтися припинення вогню в Україні - це підтримати стратегію, яка надасть Росії право власності на чотири східні регіони України, які вона намагалася незаконно анексувати 2022 року", - повідомили Reuters два американські посадовці та п'ятеро осіб, обізнаних із ситуацією.

Варто зауважити, що Віткофф і раніше висловлював цю думку, однак вперше він озвучив її Трампу. Після чого уповноважений президента в Україні Кіт Келлог виступив проти Віткоффа, заявивши, що Україна ніколи не погодиться в односторонньому порядку поступитися повною власністю територій Росії.

На тлі цього чиновники з адміністрації Трампа дедалі більше розходяться в думках щодо того, як вийти з глухого кута між Україною та Росією.

Деякі республіканці на Капітолійському пагорбі були настільки стурбовані очевидною проросійською позицією Віткоффа, що кілька згодом подзвонили раднику з національної безпеки Майку Уолцу та держсекретарю Марко Рубіо, щоб поскаржитися, повідомляє особа, знайома з дзвінками.

Візит Віткоффа до Росії

Нагадаємо, сьогодні Віткофф перебуває з візитом у Росії. Там вже зустрівся з послом РФ з питань інвестицій Кирилом Дмитрієвим. За даними ЗМІ у Москві також триває його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про те, чим ця зустріч може бути важливою для Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Варто нагадати, що президент Володимир Зеленський досить жорстко висловився стосовно російського посла з питань інвестицій Кирила Дмитрієва.

Також на тлі перемовин щодо перемир'я України та Росії ширяться чутки про те, що Трамп все більше не задоволений Путіним. Зокрема, Fox News писало, що американський президент розуміє, що Путін затягує перемир'я з Україною, і тому у США почали посилено розглядати нові санкції проти Росії.