Украина не будет обсуждать территории до прекращения огня, - Зеленский

Украинская сторона готова к безусловному прекращению огня, но вопрос территориальной целостности не будет обсуждаться до достижения этого этапа.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

Украинская сторона готова к безусловному прекращению огня, но вопрос территориальной целостности не будет обсуждаться до достижения этого этапа.

"Мы сегодня обсуждаем безусловное прекращение огня, и до прекращения огня мы не обсуждаем территории. Вы знаете мое отношение и какие у нас красные линии, мы никогда не будем признавать те или иные наши временно оккупированные территории российскими", - подчеркнул Зеленский.

Он также высказал свое отношение к стратегии спецпосланника США Стива Уиткоффа, отметив, что считает ее опасной. По мнению Зеленского, Уиткофф может сознательно или бессознательно распространять российские нарративы, что не помогает в мирных переговорах.

"Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории. Они наши, они принадлежат не только нам, но и будущим украинцам", - добавил Зеленский.

Также президент подчеркнул, что Украина готова поддерживать прекращение огня, но считает, что Россия не готова к этому, поскольку она пытается захватить больше территории, повышая градус напряженности.

"Чем больше Трамп будет к серьезным санкциям и шагам в отношении России, тем мы будем ближе к прекращению огня", - резюмировал Зеленский.

Переговорный процесс по завершению войны

США инициировали несколько раундов переговоров и встреч с делегациями Украины на которых предложили полное перемирие с Россией. Аналогичные встречи состоялись между Штатами и Россией.

По итогам переговоров Украина согласилась на перемирие с Россией. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

После переговоров Москвы и Вашингтона Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками. Однако в России не поддержали идею перемирия, заявив, что это соглашение не решит "не решающих проблем" России.

На фоне этих событий спецпосланник США Стив Уиткофф совершил визит в Россию, где встретился с послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым. Затем у него состоялись почти пятичасовые переговоры с Путиным .

После встреч с россиянами Уиткофф усилил свои пророссийские заявления. В частности он заявил о том, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

Также Reuters писало, что по мнению Уиткоффа, самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.