Україна незабаром отримає пакет PAC-3, ракети доводиться "вижимати", - Зеленський

"Зараз прийде один пакет. Не буду казати, коли. Один пакет PAC-3, ми домовилися. І безумовно з кожною з країн ми проговорюємо не тільки PURL. Це офіційна програма, вона працює, але цього замало", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що PURL - це певна кількість ракет на місяць, де це все проплачується європейцями й іншими країнами, але цього замало. Прилітає від ворога у два рази більше, ніж у надходить у рамках PURL.

"Тому є ще альтернативні пакети, про які ми офіційо не говоримо, коли ти "вижимаєш" з кожної країни. І так 5, 10, 20 ракет дістали з кожної країни потрохи, щоб Україна могла виживати", - розповів президент.

За його словами, єдиний правильний варіант - це альтернатива для PAC-3.

"Я думаю, що ми найближчі тижні, може навіть тиждень, будемо намагатися зібрати країни, які зараз увійшли в антибалістичну коаліцію. Вони виробляють частини до нашої майбутньої антибалістичної системи Freya", - додав Зеленський.