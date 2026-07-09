Украина в скором времени получит пакет PAC-3, ракеты приходится "выжимать", - Зеленский

Украина в скором времени получит новый пакет ракет-перехватчиков для Patriot PAC-3. Но этого все еще недостаточно, поэтому ракеты приходится буквально "выжимать" из других стран.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в комментале журналистке Рамине Эсхакзай.
"Сейчас придет один пакет. Не буду говорить, когда. Один пакет PAC-3 мы договорились. И безусловно с каждой из стран мы проговариваем не только PURL. Это официальная программа, она работает, но этого мало", - сказал Зеленский.
Он отметил, что PURL - это определенное количество ракет в месяц, где это все проплачивается европейцами и другими странами, но этого мало. Прилетает от врага в два раза больше, чем у поступающего в рамках PURL.
"Поэтому есть еще альтернативные пакеты, о которых мы официально не говорим, когда ты выжимаешь из каждой страны. И так 5, 10, 20 ракет достали из каждой страны понемногу, чтобы Украина могла выживать", - рассказал президент.
По его словам, единственный правильный вариант - это альтернатива для PAC-3.
"Я думаю, что мы ближайшие недели, может даже неделю, будем пытаться собрать страны, которые сейчас вошли в антибаллистическую коалицию. Они производят части нашей будущей антибаллистической системы Freya", - добавил Зеленский.
Напомним, Украине для защиты от агрессии РФ не хватает систем ПВО, способных перехватывать баллистические ракеты. Сейчас Украина срочно просит ракеты для Patriot в 40 странах. Ракеты просят предоставить в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины.
Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили о критической нехватке ракет для зенитных комплексов Patriot, NASAMS и IRIS-T. В некоторых подразделениях запасы боеприпасов почти полностью исчерпаны.
Советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов также сообщил, что в настоящее время Украина фактически не имеет ракет для перехвата российских баллистических целей.
Он также пояснил, что страны, имеющие общую границу с Россией, сами оценивают угрозу с ее стороны как высокую, поэтому не готовы передавать Украине свои запасы таких боеприпасов. Среди них, в том числе, и Германия.
Ранее сообщалось, что Украина и Германия разрабатывают общую систему ПВО для защиты всего европейского континента. Проект позволит перехватывать баллистические ракеты, которые являются дефицитной способностью для стран Европы.
В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты дадут Украине право делать зенитно-ракетные комплексы Patriot.