Украина в скором времени получит пакет PAC-3, ракеты приходится "выжимать", - Зеленский

"Сейчас придет один пакет. Не буду говорить, когда. Один пакет PAC-3 мы договорились. И безусловно с каждой из стран мы проговариваем не только PURL. Это официальная программа, она работает, но этого мало", - сказал Зеленский.

Он отметил, что PURL - это определенное количество ракет в месяц, где это все проплачивается европейцами и другими странами, но этого мало. Прилетает от врага в два раза больше, чем у поступающего в рамках PURL.

"Поэтому есть еще альтернативные пакеты, о которых мы официально не говорим, когда ты выжимаешь из каждой страны. И так 5, 10, 20 ракет достали из каждой страны понемногу, чтобы Украина могла выживать", - рассказал президент.

По его словам, единственный правильный вариант - это альтернатива для PAC-3.

"Я думаю, что мы ближайшие недели, может даже неделю, будем пытаться собрать страны, которые сейчас вошли в антибаллистическую коалицию. Они производят части нашей будущей антибаллистической системы Freya", - добавил Зеленский.