Україна нарощує фортифікації на кордоні на фоні загрози з Білорусі

Україна продовжує нарощувати оборонні рубежі на всій протяжності ділянки північного кордону з Білоруссю.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
За словами речника ДПСУ, державний кордон з Білоруссю, протяжність якого становить 1085 кілометрів, захищений від ворога. Проте зараз триває процес його активного зміцнення.
Посилення оборони відбувається комплексно за участю різних сил безпеки та оборони:
"Ті роботи, які вже були зроблені, зараз мова йде про те, щоб їх ще наростити", - зазначив Демченко в розмові з РБК-Україна.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про 5 сценаріїв Росії щодо розширення війни на півночі України. Серед цих сценаріїв і втягування Білорусі у війну.
Водночас Білорусь провела спільні ядерні навчання з Росією, а з Мінська регулярно лунають звинувачення в бік України. Днями білоруський режим заявив про нібито атаки дронів з боку української території.
Як вважають аналітики Інституту вивчення війни, наразі немає ознак наземного вторгнення з Білорусі.
Однак Росія може використати білоруську територію для ударів по західних областях України.