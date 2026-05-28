Украина наращивает фортификации на границе на фоне угрозы из Беларуси

21:05 28.05.2026 Чт
2 мин
Над укреплением более 1000 километров границы работает не только ГПСУ
aimg Дмитрий Левицкий aimg Андрей Демченко Эксперт
Фото: Украина усиливает границу с Беларусью (t.me/operationalcommandwest)

Украина продолжает наращивать оборонительные рубежи на всей протяженности участка северной границы с Беларусью.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Читайте также: У Лукашенко приложили руку к "Орешнику", который РФ запустила по Украине

По словам спикера ГПСУ, государственная граница с Беларусью, протяженность которой составляет 1085 километров, защищена от врага. Однако сейчас идет процесс ее активного укрепления.

Усиление обороны происходит комплексно с участием различных сил безопасности и обороны:

  • ГПСУ: пограничники проводят инженерные работы непосредственно вдоль линии границы в зоне своей ответственности.
  • Другие составляющие Сил обороны: также проводят работы по обустройству фортификаций.
  • Местные власти: по поручению президента органы местного самоуправления должны масштабно приобщиться к строительству укреплений.

"Те работы, которые уже были сделаны, сейчас речь идет о том, чтобы их еще нарастить", - отметил Демченко в разговоре с РБК-Украина.

Угроза из Беларуси

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил о 5 сценариях России по расширению войны на севере Украины. Среди этих сценариев и втягивание Беларуси в войну.

В то же время Беларусь провела совместные ядерные учения с Россией, а из Минска регулярно звучат обвинения в сторону Украины. На днях белорусский режим заявил о якобы атаках дронов со стороны украинской территории.

Как считают аналитики Института изучения войны, пока нет признаков наземного вторжения из Беларуси.

Однако Россия может использовать белорусскую территорию для ударов по западным областям Украины.

