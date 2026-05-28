Украина наращивает фортификации на границе на фоне угрозы из Беларуси

По словам спикера ГПСУ, государственная граница с Беларусью, протяженность которой составляет 1085 километров, защищена от врага. Однако сейчас идет процесс ее активного укрепления.

Усиление обороны происходит комплексно с участием различных сил безопасности и обороны:

ГПСУ: пограничники проводят инженерные работы непосредственно вдоль линии границы в зоне своей ответственности.

Другие составляющие Сил обороны: также проводят работы по обустройству фортификаций.

Местные власти: по поручению президента органы местного самоуправления должны масштабно приобщиться к строительству укреплений.

"Те работы, которые уже были сделаны, сейчас речь идет о том, чтобы их еще нарастить", - отметил Демченко в разговоре с РБК-Украина.

Угроза из Беларуси

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявил о 5 сценариях России по расширению войны на севере Украины. Среди этих сценариев и втягивание Беларуси в войну.

В то же время Беларусь провела совместные ядерные учения с Россией, а из Минска регулярно звучат обвинения в сторону Украины. На днях белорусский режим заявил о якобы атаках дронов со стороны украинской территории.