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"Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" на старті ЛЧ: відео голів

Вівторок 22 липня 2025 22:16
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"Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" на старті ЛЧ: відео голів Ілюстративне фото: "Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Київське "Динамо" здобуло першу перемогу у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У матчі 2-го кваліфікаційного раунду команда Олександра Шовковського переграла мальтійський "Хамрун Спартанс" з рахунком 3:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку

Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині - нападник киян Владислав Ванат реалізував гольовий момент після помилки захисників суперника.

У другому таймі ініціативу знову перехопили українці, і на 76-й хвилині Віталій Буяльський подвоїв перевагу.

А жирну крапку в матчі поставив Назарій Волошин, відзначившись уже в додатковий час.

Що далі

Матч-відповідь відбудеться 29 липня у польському Любліні - саме там динамівці проводитимуть свої домашні матчі в єврокубках.

За сумою двох зустрічей визначиться команда, яка продовжить боротьбу за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів.

Раніше ми писали про те, з ким зіграє "Динамо", якщо пройде "Хамрун Спартанс".

Також читайте про всіх суперників українських клубів у кваліфікації єврокубків цього сезону.

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