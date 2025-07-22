"Динамо" розгромило "Хамрун Спартанс" на старті ЛЧ: відео голів

Київське "Динамо" здобуло першу перемогу у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2025/26. У матчі 2-го кваліфікаційного раунду команда Олександра Шовковського переграла мальтійський "Хамрун Спартанс" з рахунком 3:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку

За сумою двох зустрічей визначиться команда, яка продовжить боротьбу за вихід до наступного етапу Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь відбудеться 29 липня у польському Любліні - саме там динамівці проводитимуть свої домашні матчі в єврокубках.

А жирну крапку в матчі поставив Назарій Волошин, відзначившись уже в додатковий час.

У другому таймі ініціативу знову перехопили українці, і на 76-й хвилині Віталій Буяльський подвоїв перевагу.

Рахунок було відкрито вже на 13-й хвилині - нападник киян Владислав Ванат реалізував гольовий момент після помилки захисників суперника.

Раніше ми писали про те, з ким зіграє "Динамо", якщо пройде "Хамрун Спартанс".

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