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Українські клуби сенсаційно програли на старті єврокубків: результати "Полісся" і "Олександрії"

Четвер 24 липня 2025 22:19
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Українські клуби сенсаційно програли на старті єврокубків: результати "Полісся" і "Олександрії" "Полісся" і "Олександрія" програли перші матчі Ліги конференцій (фото: facebook.com/fcpolissya)
Автор: Катерина Урсатій

Стартовий раунд кваліфікації Ліги конференцій приніс українським вболівальникам неочікуване розчарування. Попри те, що букмекери віддавали перевагу саме нашим клубам, "Полісся" та "Олександрія" сенсаційно поступилися своїм суперникам у перших матчах. Це створює серйозні виклики перед матчами-відповідями

Про це пише РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Як зіграло "Полісся" з "Санта-Коломою"

Житомирське "Полісся" розпочало свій шлях у Лізі конференцій з несподіваної домашньої поразки від "Санта-Коломи" з Андорри. Матч завершився з рахунком 1:2 на користь команди з карликової держави.

"Полісся" вийшло вперед у рахунку, що дало надію на успішний старт. Однак, у першому таймі житомирці пропустили двічі, дозволивши супернику перехопити ініціативу та вийти вперед.

Такий результат ставить команду Руслана Ротаня у складне становище перед матчем-відповіддю.

Ліга конференцій. Другий кваліфікаційний раунд. Перший матч

"Полісся" - "Санта Колома" 1:2

Голи: Гуцуляк (21) - Ремолінс (27), Креспо (44)

"Олександрія" не змогла здолати "Партизан"

"Олександрія" також зазнала поразки у своєму першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій, поступившись сербському "Партизану" з рахунком 0:2.

Незважаючи на рахунок, що не на користь українського клубу, статистика свідчить про активну гру "Олександрії".

Українська команда завдала 20 ударів по воротах представників Сербії, що говорить про їхні спроби атакувати та створювати моменти. Однак реалізація цих моментів підвела, і тепер "містянам" доведеться відіграватися на виїзді.

Ліга конференцій. Другий кваліфікаційний раунд. Перший матч

"Олександрія" - "Партизан" 0:2

Голи: Б. Костич (14), Угрешич (56)

Раніше ми писали, що визначилися всі потенційні суперники українських клубів у кваліфікації єврокубків.

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