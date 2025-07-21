Жеребкування Ліги Європи: з ким зіграють українські клуби

Донецький "Шахтар" отримав інформацію про своїх можливих опонентів у третьому кваліфікаційному раунді єврокубків сезону 2025/2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування Ліги Європи, що відбулося сьогодні, 21 липня, у Ньоні.

Єврокубкова доля "Шахтаря"

Якщо "гірники" пройдуть турецький "Бешикташ", то у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи вони зустрінуться з невдахою протистояння між "Рейнджерсом" (Шотландія) та "Панатінаїкосом" (Греція).

Зазначимо, що перший матч другого раунду кваліфікації ліги Європи між "Бешикташем" і "Шахтарем" відбудеться в четвер, 24 липня, в Стамбулі. Початок матчу - о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь між турецьким і українським клубами відбудеться за тиждень - 31 липня.

Якщо ж українська команда поступиться турецькому гранду, то її єврокубковий шлях продовжиться у Лізі Конференцій.

А що з "Динамо"?

Київське "Динамо" стартує у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, де вже 22 та 29 липня зіграє проти мальтійського клубу "Хамрун Спартанс".

За результатами сьогоднішнього жеребкування, у разі перемоги над "Хамруном", "біло-сині" вийдуть до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Однак у разі поразки від мальтійців у ЛЧ, київський клуб потрапить до третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зустрінеться з невдахою пари "Пафос" (Кіпр) / "Маккабі" (Тель-Авів, Ізраїль).

Перші поєдинки третього раунду кваліфікації Ліги Європи відбудуться 7 серпня, а матчі-відповіді пройдуть 14 серпня.

Українські клуби очікує напружена боротьба за місце під єврокубковим сонцем, і вже найближчими тижнями стануть відомі їхні реальні шанси на успіх.