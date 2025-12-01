Україна наполягає на особистому контакті Зеленського і Трампа, - джерело

Мирний план США і зустріч Трампа та Зеленського

Нагадаємо, кілька тижнів тому ЗМІ опублікували новий мирний план США щодо завершення війни в Україні. Документ складався з 28 пунктів, але в цілому був дуже вигідним для Росії.

З цієї причини 23 листопада в Женеві відбулася зустріч делегацій США, України та Європи, щоб доопрацювати план і зробити його більш вигідним для Києва.

На цій зустрічі сторони досягли рамкової угоди, проте в спільній заяві було сказано, що остаточні положення угоди узгоджені між лідерами США та України.

Водночас варто зазначити, що робота над документом ще не закінчена. Зокрема, вчора, 30 листопада, делегації США та України провели зустріч у Маямі, де продовжили узгоджувати позиції щодо складних питань мирного плану.

За даними РБК-Україна, на переговорах обговорювалися питання територій і членства України в НАТО. При цьому гарантії безпеки фактично поки що не піднімалися, проте, за словами джерела, в США розуміють, що без цього моменту ніякої реалізації потенціалу мирної угоди не буде. З огляду на це, питання гарантій безпеки не є проблемним.

До слова, варто додати, що президент США Дональд Трамп спочатку поставив Україні ультиматум - прийняти угоду до 27 листопада. Очікувалося, що минулого тижня президент України Володимир Зеленський прибуде до Білого дому, щоб, ймовірно, підписати її.

Але незабаром Трамп відмовився від своїх слів про дедлайн, а держсекретар США Марко Рубіо сказав, що термін узгодження може бути розтягнутий.

Що стосується зустрічі, Трамп заявив, що Зеленський хоче прибути до Білого дому. Однак, за його словами, для початку потрібно довести угоду до кінця.

Крім того, він також висловився про зустріч із Зеленським і главою Кремля Володимиром Путіним. За словами Трампа, зустріч відбудеться тільки тоді, коли буде готова мирна угода.