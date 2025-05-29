Україна наполегливо працює з Угорщиною над розблокуванням вступу до ЄС, - МЗС
Угорщина продовжує блокувати відкриття переговорних кластерів щодо членства України в Європейському Союзі. Київ наполегливо працює з Будапештом, щоб вирішити всі двосторонні питання.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів речник МЗС України Георгій Тихий під час спілкування з журналістами у соцмережі X.
"Ми наполегливо працюємо з угорською стороною, щоб вирішити всі двосторонні питання. Ми впевнені, що можемо цього досягти. Є достатньо волі", - сказав Тихий.
Він зазначив, що Україна готова відкрити переговорні кластери та просувати процес вступу до ЄС.
"І не лише тому, що Україна отримує певні знижки, а й тому, що Україна виконала необхідні завдання, необхідну роботу вдома, щоб отримати процес скринінгу, отримати деякі інші робочі питання. І ми готові відкрити переговорні кластери", - підкреслив речник МЗС.
За його словами, для цього кроку немає перешкод, і його можна зробити вже зараз.
"Ми продовжуватимемо працювати з усіма державами-членами ЄС. У нас вже є, я б сказав, широка згода серед більшості держав-членів ЄС щодо того, що процес вступу України до ЄС може просуватися. І це також позиція Європейської комісії. Тож ми будемо активно працювати з усіма та намагатися вирішити будь-які двосторонні питання, які є, з угорською стороною", - додав Тихий.
Угорщина блокує вступ України до ЄС
Нагадаємо, Угорщина блокує початок переговорів про вступ України до Євросоюзу. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан уже неодноразово заявляв, що він не підтримує членство України в ЄС.
Окрім того, він організував опитування для угорців, щоб дізнатися їхню думку щодо вступу України до ЄС.
У квітні угорська опозиційна партія "Тиса" показала результати свого соцопитування. Згідно з його результатами, 58% жителів країни підтримують вступ України до ЄС. В опитуванні взяли участь понад 1,1 мільйона осіб.
Сам Орбан похвалився в соцмережах, що проголосував проти українського вступу до Євросоюзу.
Окрім того, Орбан заявив, що членство України в ЄС невигідне для Угорщини, оскільки "загрожує її економіці". За його словами, значною проблемою є те, що Євросоюз нібито повинен утримувати мільйонну українську армію.
Він також назвав вступ України до ЄС "економічним самогубством".
Як повідомила глава дипломатії ЄС Кая Каллас, Європейський Союз має розуміння, як діяти, якщо вето Угорщини щодо вступу України не буде подолане. Розглядається план Б і план В.
Сьогодні Орбан знову виступив проти членства України в ЄС. Він заявив, що хоче миру в Європі, а Україна нібито цьому заважає.
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