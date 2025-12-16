Окупанти під Покровськом навмисно калічать себе, аби уникнути штурмів проти ЗСУ

Російські військовослужбовці на Покровському напрямку навмисно завдають собі поранень, намагаючись уникнути участі в штурмах через дії неадекватного командування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За їхніми даними, у Донецькому військовому госпіталі зафіксовано різкий приплив поранених окупантів із 1441-го мотострілецького полку. Агенти зазначають, що характер травм є нетиповим, а самі солдати зізнаються - частину ушкоджень вони спричинили собі навмисно.

За словами росіян, їх регулярно відправляють на штурм українських позицій без належної підготовки, укріплень, техніки та забезпечення. Командири, як стверджується, віддають накази "взяти позицію за будь-яку ціну", а за відмову або сумніви погрожують покараннями, позбавленням виплат або карцером.

У таких умовах окремі бійці намагаються штучно вивести себе з ладу, розраховуючи потрапити до госпіталю й уникнути наступальних дій. Водночас, за даними "АТЕШ", не всім це вдається: після лікування частину військових знову повертають на передову і повторно кидають у бій.

У русі зазначають, що в окремих підрозділах армії РФ спостерігається глибока моральна та управлінська криза. Солдати готові завдавати собі шкоди, щоб не виконувати накази командирів, що призводить до падіння боєздатності, зростання ненависті до керівництва та посилення внутрішніх конфліктів у підрозділах.