Украина накапливает подразделения для контрштурма в Покровске, - командующий НГУ
Ситуация вокруг Покровска остается сложной: украинские силы накапливают подразделения для контрштурма. Однако погодные условия существенно усложняют боевые действия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Громадському радіо" командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.
"Относительно Покровска, ситуация там тяжелая. Конечно, мы проводим накопление своих подразделений для определенных контрштурмовых действий", - сообщил командующий НГУ подчеркнув, что главной целью является ограничение маневров противника и оттягивание его сил на себя.
В то же время ситуацию существенно осложняют погодные условия. Из-за постоянного тумана российские войска активно инфильтрируются, что затрудняет их своевременное обнаружение и поражение.
"Погода не позволяет эффективно выявлять противника и уничтожать его. Из 25 поражений - около 10 уничтожений, еще 10 - ранены", - пояснил Пивненко.
Он добавил, что активность дронов ограничена, хотя украинские военные остаются хорошо обученными и готовыми работать в сложных условиях. Несмотря на это, туман значительно снижает эффективность разведки и ударов.
Покровское направление остается одним из самых напряженных на фронте.
Российские войска пытаются продвигаться малыми группами, используя погодные условия и сложную местность.
Ранее украинское командование неоднократно подчеркивало, что контрштурмовые действия проводятся только после тщательной подготовки и накопления резервов. Текущая ситуация демонстрирует, что ВСУ и НГУ приспосабливаются к изменениям на поле боя, даже когда природные факторы работают против них.
Напомним, что на протяжении последних месяцев Покровское направление остается одним из самых горячих на всей линии фронта.
Российские войска не прекращают попыток захватить Покровск, однако, застряв в городских боях, были вынуждены изменить тактику наступления. Об этом заявил командир 7-го корпуса штурмовых рейнджеров ДШВ Евгений Ласийчук.
Также бойцы 7-го корпуса ДШВ обнародовали редкие кадры с передовой, которые демонстрируют условия, в которых украинские защитники ежедневно сдерживают продвижение российских сил.
Кроме того, ранее сообщалось, что 19 декабря Силы обороны Украины провели успешную спецоперацию вблизи Покровска, в результате которой было уничтожено значительное скопление вражеской бронетехники. Среди потерь противника - ЗРК "Оса", танки, боевые бронированные машины и другая техника.
Ранее мы писали, что военные отмечают, что на Покровском направлении российские солдаты намеренно наносят себе ранения, пытаясь избежать участия в штурмах из-за действий неадекватного командования.