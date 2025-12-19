ua en ru
Сили оборони зірвали штурм РФ біля Покровська: знищено ЗРК "Оса" та бронетехніку (відео)

Україна, П'ятниця 19 грудня 2025 17:45
Сили оборони зірвали штурм РФ біля Покровська: знищено ЗРК "Оса" та бронетехніку (відео) Фото: Сили оборони знищили скупчення ворожої бронетехніки біля Покровська (ссо.mil.in.ua)
Автор: Сергій Козачук

Сили оборони України провели успішну спецоперацію та знищили значне скупчення ворожої бронетехніки біля Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ України.

За даними української розвідки 7 корпусу ШР ДШВ та аеророзвідки 414 окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра” у взаємодії з Угрупованням військ Десантно-штурмових військ та координаційним центром безпілотних систем 425 окремого штурмового полку "Скеля” було виявлено масове скупчення бронетехніки противника.

Противник планував використати цю техніку для штурмових дій на Покровському напрямку, що могло створити серйозну загрозу для оборони міста.

Для зриву наступального потенціалу ворога Сили оборони спланували і успішно реалізували спецоперацію. Ударні борти ОЗСП "Lasar’s Group" Нацгвардії України нанесли точкове вогневе ураження, знищивши:

  • Зенітно-ракетний комплекс 9К33 "Оса" (SA-8) - 1 одиниця
  • Танки - 2 одиниці
  • Бойова броньована машина - 1 одиниця
  • Військовий автотранспорт з боєкомплектом - 1 одиниця

Крім того, було уражено:

  • Танки - 5 одиниць
  • Бойові броньовані машини - 6 одиниць
  • Військовий автотранспорт - 2 одиниці
  • Легкий автотранспорт - 4 одиниці

Раніше противник неодноразово намагався концентрувати бронетехніку на Покровському напрямку для штурмових дій, проте українська розвідка та безпілотні системи системно відстежують переміщення ворога.

Спецоперація "Lasar’s Group" стала частиною комплексної стратегії Сил оборони з нейтралізації наступального потенціалу РФ, що дозволяє зберігати контроль над критичними напрямками та зменшувати загрозу атаки на населені пункти.

Попередні успішні операції українських підрозділів показали ефективність координації між розвідкою, дронами та вогневими підрозділами, що дозволяє оперативно реагувати на концентрацію ворожої техніки та мінімізувати втрати серед мирного населення.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що українські війська продовжують міцно тримати оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, незважаючи на активізацію атак з боку російських сил.

Раніше повідомлялося, що 10 грудня армія РФ намагалася прорвати оборону в напрямку села Гришине поблизу Покровська. Наступ було успішно зірвано, а підрозділи ворога зазнали прицільних ударів українських військових.

У 7-му корпусі ДШВ додали, що Сили оборони продовжують виконувати завдання зі стримування ворога в Покровській агломерації. Крім того, українські військові проводять операції з повітряного прикриття наземних логістичних маршрутів, що підходять до міста.

Покровськ Збройні сили України
