У ДШВ показали рідкісні кадри боїв у Покровську (відео)

Покровськ, Донецька область, Неділя 21 грудня 2025 10:31
UA EN RU
У ДШВ показали рідкісні кадри боїв у Покровську (відео) Фото: у ДШВ показали рідкісні кадри боїв у Покровську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці показали кадри, які демонструють умови, в яких оборонці Покровська щоденно стримують просування російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7 корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Як зазначили у 7 корпусі ДШВ, російські війська продовжують інтенсивний натиск на українську оборону у Покровську. Для досягнення мети противник застосовує весь наявний арсенал. Зокрема, масовані атаки FPV-дронами по одній цілі, намагаючись "випалювати" все живе.

Під час однієї з таких атак бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ДШВ, пересуваючись у приватному секторі Покровська, потрапили під рій ударів ворожих FPV-дронів.

Протягом двох хвилин ворог запустив по десантниках майже 20 ударних дронів. Все відбувалися з мінімальними інтервалами - у середньому 1 на 3 секунди.

"Попри інтенсивність атаки, особовий склад січеславських десантників втрат не зазнав. Після завершення обстрілу наша група продовжила виконання бойового завдання", - розповіли військові.

На відео показані кадри від першої особи, які демонструють умови, в яких оборонці Покровська щоденно стримують просування противника.

Бої за Покровськ

Нагадаємо, епіцентром боїв у Донецькій області вже тривалий час залишається Покровський напрямок. Російські війська намагаються оточити Покровськ з кількох напрямків та перекидають туди додаткові сили.

Як повідомили у ДШВ, російські окупанти зосереджені переважно на півдні Покровська, а невеликі групи є по всій території агломерації. Ворог цілодобово штурмує позиції Сил оборони та зазнає великих втрат.

За інформацією полковника ЗСУ Владислава Селезньова, Росія сконцентрувала на Покровському напрямку понад 140 тисяч військових.

Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська. Битва за місто триває.

За даними головкома, Сили оборони утримують оборону Покровсько-Мирноградської агломерації, попри посилення тиску з боку російських військ.

Також відомо, що українські військові активно організовують додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда, а також отримали підкріплення.

Додамо, за словами Сирського, Росія наростила угруповання військ до близько 710 тисяч осіб для ведення стратегічної наступальної операції проти України.

