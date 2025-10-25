Украина может сбивать реактивные КАБы РФ, - Игнат
Российские оккупанты применяют реактивные КАБы для ударов по Украине. Однако украинские средства ПВО могут их сбивать.
Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Суспільне. Студія".
Он проинформировал, что управляемые авиабомбы с реактивным двигателем начали долетать до Одесской, Николаевской и Полтавской областей. По словам Игната, враг применяет их единичными случаями, чтобы проверить таким образом эффективность и реакцию Сил обороны.
В частности, комментируя недавнюю атаку РФ по Одесской области, военнослужащий отметил, что эти бомбы не представляют особой опасности и могут быть перехвачены средствами ПВО.
"Это та самая бомба, выпущенная с самолета Су-34: по параметрам полета она похожа на крылатую ракету, поэтому ее можно перехватывать средствами противовоздушной обороны. Вчера Воздушное командование "Юг" подтвердило перехват двух таких управляемых авиабомб с увеличенной дальностью; какой именно это тип - установят специалисты. Падение третьей бомбы зафиксировали на открытом участке территории без последствий", - сказал Игнат.
Также он призвал не поднимать градус напряжения, отметив, что враг применяет много авиационных средств поражения и продолжает совершенствовать их. Однако, в то же время, Украина вместе с партнерами тоже развивает свои оборонные технологии.
Игнат добавил, что война открывает возможности для совершенствования как оборонительного, так и наступательного вооружения.
Напомним, в пятницу днем, 24 октября, россияне впервые запустили по Одесской области купленные авиабомбы.
Начальник ОВА Олег Кипер отметил, что этот инцидент является новой серьезной угрозой для Одесской области, поскольку такие удары несут колоссальную опасность для людей, и могут нанести колоссальную опасность.
Недавно РБК-Украина сообщало, что по данным ГУР МО Украины, Россия выходит на серийное производство авиабомб с УМПК. Это авиабомбы, которые называют "Гром-1" или "Гром-2", но суть их одинакова: боевой радиус применения составляет 150-200 км.
Подробнее об авиабомбах УМПБ-5 - читайте в материале РБК-Украина.