Україна не може самостійно виробляти ракети для західних ППО: Зеленський пояснив чому

За його словами, йдеться про такі системи ППО, як NASAMS, IRIS-T, Hawk та Patriot, які активно використовуються для захисту українського неба.

"Ми звертались до партнерів, а ліцензії, на жаль, вони поки що не готові нам давати", - каже Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський говорив про те, що в Україні є дефіцит деяких ракет до систем протиповітряної оборони. Український лідер Володимир Зеленський закликав Європу або надати це озброєння, або дати гроші на його придбання.

Виробництво зброї

Раніше президент України заявляв, що без фінансування з боку Європейського Союзу навесні обсяги виробництва недорогих бойових дронів можуть скоротитися у кілька разів. За його словами, це також призведе до зменшення далекобійних можливостей України.

Водночас за підсумками засідання формату "Рамштайн" 16 грудня Україна та Німеччина досягли домовленостей на загальну суму 1,2 млрд євро. Зокрема, Берлін погодився закуповувати українські безпілотники та профінансувати виробництво 200 самохідних артилерійських установок "Богдана".