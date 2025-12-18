ua en ru
Зеленський: є системи ППО, на яких немає деяких видів ракет

Брюссель, Четвер 18 грудня 2025 15:31
UA EN RU
Зеленський: є системи ППО, на яких немає деяких видів ракет Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Україні є дефіцит деяких ракет до систем протиповітряної оборони. Український лідер Володимир Зеленський закликав Європу або надати це озброєння, або дати гроші на його придбання.

Як повідомляє РБК-Україна, про Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.

"Ми сьогодні говоримо і про протиповітряну оборону, про деякі ракети, не хочу говорити вголос, яких дефіцит, є деякі системи на яких немає деяких видів ракет", - розповів він.

Президент України зазначив, що мав розмову з партнерами, і додав, що з цього питання "можна дискутувати довго і багато, але кожного дня летить".

"Кожну хвилину кудись прилітає. Це треба збивати. І тому партнери або дають ліцензії, або дають ракети, або допомагають грошима, ми самі купуємо", - сказав Зеленський.

Він додав, що найкращою відповіддю на питання, чи розуміє це Європа, є закладення росіянами рекордних бюджетів не на мир, а на війну з Україною.

Нагадаємо, президент України розповів, що виробництво дешевих бойових дронів буде скорочено у рази, якщо навесні Київ не отримає фінансування від Євросоюзу. Крім того, зменшаться і далекобійні українські можливості.

Зазначимо, Україна та Німеччина за підсумками засідання "Рамштайну" 16 грудня уклали домовленостей на суму в 1,2 млрд євро. Серед них - купівля німцями українських дронів та оплата Берліном виготовлення 200 самохідних гармат "Богдана".

Також нещодавно Німеччина передала Збройним силам України дві системи протиповітряної оборони Patriot та вже дев'ятий комплекс ППО Iris-T.

