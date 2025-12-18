Без фінансування ЄС навесні Україна зменшить виробництво дронів у рази, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з медіа у Брюсселі.

"Якщо на весні Україна не отримує відповідний транш, який в разі миру Україна буде використовувати на відновлення нашої держави, а в разі продовження війни Україна буде використовувати на наступні пріоритети, передусім виробництво дронів, в України буде зменшено в рази виробництво дронів", - сказав Зеленський.

За його словами, Україна буде змушена в рази скоротити виробництво дешевих бойових дронів. Також зменшаться і далекобійні українські можливості.

"Якщо далекобійні ми сьогодні використовуємо наші можливості, і так само вони працюють, але з нашого боку, як санкційні пакети по енергетиці наших європейських і американських партнерів, ми зі свого боку робимо все, щоб зменшити енергоресурс Росії. Всього цього просто не буде", - наголосив президент.