Украина не может самостоятельно производить ракеты для западных ПВО: Зеленский объяснил почему

По его словам, речь идет о таких системах ПВО, как NASAMS, IRIS-T, Hawk и Patriot, которые активно используются для защиты украинского неба.

"Мы обращались к партнерам, а лицензии, к сожалению, они пока не готовы нам давать", - говорит Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский говорил о том, что в Украине есть дефицит некоторых ракет к системам противовоздушной обороны. Украинский лидер Владимир Зеленский призвал Европу или предоставить это вооружение, или дать деньги на его приобретение.

Производство оружия

Ранее президент Украины заявлял, что без финансирования со стороны Европейского Союза весной объемы производства недорогих боевых дронов могут сократиться в несколько раз. По его словам, это также приведет к уменьшению дальнобойных возможностей Украины.

В то же время по итогам заседания формата "Рамштайн" 16 декабря Украина и Германия достигли договоренностей на общую сумму 1,2 млрд евро. В частности, Берлин согласился закупать украинские беспилотники и профинансировать производство 200 самоходных артиллерийских установок "Богдана".