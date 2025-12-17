Німеччина купить українські дрони та оплатить 200 САУ "Богдана", - Шмигаль
Україна та Німеччина за підсумками засідання "Рамштайну" 16 грудня уклали домовленостей на суму в 1,2 млрд євро. Серед них - купівля німцями українських БПЛА та оплата Берліном виготовлення 200 самохідних гармат "Богдана".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Шмигаль зазначив, що загальна сума укладених з Німеччиною контрактів перевищує 1,2 мільярда євро. Серед укладених контрактів наступні:
- Німеччина підписала контракт на довгострокове постачання Україні запчастин до систем протиповітряної оборони Patriot;
- Берлін планує закупити українські безпілотники на суму у 200 мільйонів євро;
- Україна та Німеччина розгортають найбільший артилерійський проєкт: Берлін профінансує виробництво 200 САУ "Богдана" на загальну суму в 750 млн євро, при цьому САУ будуть виготовлятися на новому шасі Zetros;
- Україна та Німеччина такоє почнуть спільне виробництво нових українських дронів "Лінза";
- Також укладено контракти на постачання новітніх засобів РЕБ на тактичному рівні.
"Завдяки домовленостям Президента України Володимира Зеленського та Канцлера ФРН Фрідріха Мерца у наступному році Німеччина зобов'язалася виділити на підтримку України 11,5 млрд євро", - нагадав Шмигаль.
Зазначимо, що Шмигаль за підсумками засідання у форматі "Рамштайн" запевнив, що Україна продовжить отримувати військову допомогу від союзників у 2026 році. 15 країн взяли конкретні зобов'язання. При цьому потреби України для оборони у 2026 році Шмигаль оцінив у 120 млрд доларів, половину з яких Україна хоче отримати від партнерів.
Додамо, що до цього міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що Німеччина передала українським захисникам ще дві системи Patriot, постачання яких були анонсовані ще в серпні.