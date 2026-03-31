Україна "мінуснула" до 40% ракет РФ і обвалила нафтовий експорт, - ЦПД

"Майже 40% місячного виробництва ракет, близько 45% експорту нафти Росія вже втратила внаслідок українських ударів по їх обʼєктах, а також логістиці", - повідомив він.

Удари по хімічних гігантах

Останнім часом українські дрони все частіше атакують критичну інфраструктуру Росії, завдаючи значних втрат її виробничим потужностям.

Як раніше повідомляв керівник ЦПД, протягом останнього місяця українські сили здійснили успішні нальоти на щонайменше п’ять заводів хімічної промисловості Росії, деякі з яких атакували неодноразово.

Ці підприємства є ключовими у ланцюгу створення боєприпасів, і їхня зупинка фактично паралізує подальше виробництво.

За словами Коваленка, під вогнем також опинилися виробники мікроелектроніки та потужності Воткінського заводу, де виготовляють ракети "Іскандер" та "Орєшнік".

Атаки на нафтові об'єкти РФ

Також українські дрони сім днів поспіль атакують Ленінградську область. 29 березня СБУ повідомила про успішний удар по інфраструктурі нафтового терміналу порту Усть-Луга.

Супутникові знімки Planet Labs від 30 березня підтверджують масштабні пожежі у портах Приморськ та Усть-Луга після атак безпілотників.

В ніч на 31 березня вибухи та інтенсивну стрілянину знову було чути над містом Усть-Луга, а також у Киришському, Лузькому і Тосненському районах.