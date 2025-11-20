Україна масштабує виробництво антидронових набоїв, - Шмигаль

Україна збільшила виробництво дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада Україна вироблятиме 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Проте цим планам можуть завадити російські обстріли.

Своєю чергою міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. За його словами, це відповідь України на нічні атаки російських загарбників.

Окрім того, восени стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.

Також нещодавно Україна спільно зі США почала випускати дрони-перехоплювачі.

Наразі Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній працюють над створенням спеціальних дронів-перехоплювачів.

Крім того, українські інженери створили дешеві дрони-перехоплювачі, які вже збивають сотні російських "Шахедів".