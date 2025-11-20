Украина масштабирует производство антидронных патронов, - Шмыгаль

Украина увеличила производство дронов-перехватчиков

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября Украина будет производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Однако этим планам могут помешать российские обстрелы.

В свою очередь министр обороны Денис Шмыгаль пообещал уже скоро достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки. По его словам, это ответ Украины на ночные атаки российских захватчиков.

Кроме того, осенью стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Также недавно Украина совместно с США начала выпускать дроны-перехватчики.

Сейчас Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний работают над созданием специальных дронов-перехватчиков.

Кроме того, украинские инженеры создали дешевые дроны-перехватчики, которые уже сбивают сотни российских "Шахедов".