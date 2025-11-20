ua en ru
Україна масштабує виробництво антидронових набоїв, - Шмигаль

Четвер 20 листопада 2025 12:00
UA EN RU
Україна масштабує виробництво антидронових набоїв, - Шмигаль Фото: міністр оборони України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство оборони України масштабує виробництво антидронових набоїв для ЗСУ.

Як передає РБК-Україна, про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як повідомляється, Міноборони кодифікувало антидронові набої одразу від декількох українських виробників, і вони готові до серійного виробництва.

"Завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і "Мавікам". Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що для таких набоїв не потрібне окреме озброєння - ними можна спорядити штатне.

"Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України", - підкреслив глава Міноборони.

Україна збільшила виробництво дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця листопада Україна вироблятиме 600-800 дронів-перехоплювачів на добу. Проте цим планам можуть завадити російські обстріли.

Своєю чергою міністр оборони Денис Шмигаль пообіцяв вже скоро досягти рівня в 1000 дронів-перехоплювачів на добу. За його словами, це відповідь України на нічні атаки російських загарбників.

Окрім того, восени стало відомо, що Британія підпише з Україною угоду про спільну розробку та виробництво передового військового обладнання. Вона передбачає обмін технологіями, що посилить національну безпеку обох країн.

Також нещодавно Україна спільно зі США почала випускати дрони-перехоплювачі.

Наразі Україна працює над протидією російським керованим авіабомбам. Для цього кілька компаній працюють над створенням спеціальних дронів-перехоплювачів.

Крім того, українські інженери створили дешеві дрони-перехоплювачі, які вже збивають сотні російських "Шахедів".

