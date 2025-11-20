ua en ru
Украина масштабирует производство антидронных патронов, - Шмыгаль

Четверг 20 ноября 2025 12:00
UA EN RU
Украина масштабирует производство антидронных патронов, - Шмыгаль Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство обороны Украины масштабирует производство антидронових патронов для ВСУ.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Как сообщается, Минобороны кодифицировало антидронные патроны сразу от нескольких украинских производителей, и они готовы к серийному производству.

"Благодаря антидроновим патронам украинские военные смогут эффективнее противодействовать вражеским FPV и "Мавикам". Их особенность в специальной боевой части, что в разы увеличивает шанс сбить российский дрон", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что для таких патронов не нужно отдельное вооружение - ими можно снарядить штатное.

"Работаем над тем, чтобы еще больше нового и действенного оружия появлялось в арсенале наших военных, усиливало их боевую мощь и обороноспособность Украины", - подчеркнул глава Минобороны.

Украина увеличила производство дронов-перехватчиков

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что до конца ноября Украина будет производить 600-800 дронов-перехватчиков в сутки. Однако этим планам могут помешать российские обстрелы.

В свою очередь министр обороны Денис Шмыгаль пообещал уже скоро достичь уровня в 1000 дронов-перехватчиков в сутки. По его словам, это ответ Украины на ночные атаки российских захватчиков.

Кроме того, осенью стало известно, что Великобритания подпишет с Украиной соглашение о совместной разработке и производстве передового военного оборудования. Оно предусматривает обмен технологиями, что усилит национальную безопасность обеих стран.

Также недавно Украина совместно с США начала выпускать дроны-перехватчики.

Сейчас Украина работает над противодействием российским управляемым авиабомбам. Для этого несколько компаний работают над созданием специальных дронов-перехватчиков.

Кроме того, украинские инженеры создали дешевые дроны-перехватчики, которые уже сбивают сотни российских "Шахедов".

