"Україна має стати дикобразом": Spiegel розкрив деталі гарантій безпеки від Німеччини

За планом Німеччини, Україна має стати "дикобразом" - міцною і небезпечною для ворога. Це включає нові системи озброєння, навчання військових та тісну інтеграцію оборонних промисловостей з європейськими партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

За даними видання, у центрі уваги знаходиться зміцнення української армії. У берлінських урядових колах заявляють, що насамперед вона повинна бути здатна забезпечити перемир'я або мирну угоду.

"Найважливішою гарантією безпеки, яку ми можемо надати на даний момент, є достатня підтримка української армії в її зусиллях захистити країну", - сказав Мерц.

Зусилля в цьому напрямку описуються терміном "porcupining", що означає дикобраз. Отже, за даними видання, Україна має перетворитися на потенційно небезпечного, у будь-якому разі боєздатного дикобраза, здатного протистояти будь-якій атаці.

План Мерца щодо України

За інформацією журналу Spiegel, сьогодні уряд Німеччини запропонує посилити протиповітряну оборону України. Планується збільшення на 20 відсотків на рік - з урахуванням кількості систем озброєння та їх ефективності.

Крім того, планується поліпшити наступальні повітряні можливості Києва. Маються на увазі далекобійні високоточні озброєння, такі як крилаті ракети, які виробляються в Україні за фінансової та технологічної підтримки

Водночас Україні можуть надати обладнання для чотирьох механізованих піхотних бригад, що означатиме близько 480 піхотних машин на рік, включаючи бронетранспортери.

На думку Німеччини, іншими важливими складовими гарантій безпеки є:

продовження підготовки українських солдатів,

тісна взаємодія оборонних промисловостей України та європейських держав.

Берлін також надає великого значення подальшій інтеграції України до ЄС й фінансовій та економічній підтримці країни.

Федеральний уряд Німеччини не виключає військового внеску Німеччини у вигляді участі в миротворчих силах. Однак, на його думку, передумовою для цього є політична домовленість з метою припинення війни.

Тим часом про перемир'я або навіть мирну угоду, однак, як і раніше, не йдеться, адже російський диктатор Володимир Путін не змінив своєї позиції, а навпаки, посилив атаки на Україну.