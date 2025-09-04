"Украина должна стать дикобразом": Spiegel раскрыл детали гарантий безопасности от Германии
По плану Германии, Украина должна стать "дикобразом" - крепкой и опасной для врага. Это включает новые системы вооружения, обучение военных и тесную интеграцию оборонных промышленностей с европейскими партнерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
По данным издания, в центре внимания находится укрепление украинской армии. В берлинских правительственных кругах заявляют, что прежде всего она должна быть способна обеспечить перемирие или мирное соглашение.
"Важнейшей гарантией безопасности, которую мы можем предоставить на данный момент, является достаточная поддержка украинской армии в ее усилиях защитить страну", - сказал Мерц.
Усилия в этом направлении описываются термином "porcupining", что означает дикобраз. Следовательно, по данным издания, Украина должна превратиться в потенциально опасного, в любом случае боеспособного дикобраза, способного противостоять любой атаке.
План Мерца в отношении Украины
По информации журнала Spiegel, сегодня правительство Германии предложит усилить противовоздушную оборону Украины. Планируется увеличение на 20 процентов в год - с учетом количества систем вооружения и их эффективности.
Кроме того, планируется улучшить наступательные воздушные возможности Киева. Имеются в виду дальнобойные высокоточные вооружения, такие как крылатые ракеты, которые производятся в Украине при финансовой и технологической поддержке
В то же время Украине могут предоставить оборудование для четырех механизированных пехотных бригад, что будет означать около 480 пехотных машин в год, включая бронетранспортеры.
По мнению Германии, другими важными составляющими гарантий безопасности являются:
- продолжение подготовки украинских солдат,
- тесное взаимодействие оборонных промышленностей Украины и европейских государств.
Берлин также придает большое значение дальнейшей интеграции Украины в ЕС и финансовой и экономической поддержке страны.
Федеральное правительство Германии не исключает военного вклада Германии в виде участия в миротворческих силах. Однако, по его мнению, предпосылкой для этого является политическая договоренность с целью прекращения войны.
Между тем о перемирии или даже мирном соглашении, однако, по-прежнему речь не идет, ведь российский диктатор Владимир Путин не изменил своей позиции, а наоборот, усилил атаки на Украину.
Гарантии безопасности для Украины
Заметим, что обсуждение гарантий безопасности для Украины активизировалось после встречи президента США Дональда Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа в Белом доме.
Тогда было намечено согласовать детали гарантий в течение 10 дней, однако позже сроки перенесли на неделю.
Стоит напомнить, что ранее Reuters писал, что сегодня, 4 сентября, около 30 лидеров встретятся с президентом Украины, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева.
По информации издания, союзники Украины уже завершили технические планы по этим гарантиям и готовят политический сигнал американскому президенту.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена, а взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.
В то же время, стоит вспомнить, что еще вчера Зеленский отмечал, что даже европейских гарантий безопасности может быть недостаточно, чтобы сдержать возможное новое вторжение России, и объяснил, почему участие Соединенных Штатов является критически важным.