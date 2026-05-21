Україна має бути в ЄС: президентка Європарламенту закликала відкрити переговорні кластери

Під час конференції з безпеки GLOBSEC у Празі вона зазначила, що консенсус полягає в тому, щоб робити наступні кроки. Тому Мецола наголосила, що Євросоюз не може відвертатися.

"Якби хтось сказав нам, що країна, яка перебуває у стані війни, бо на неї напали, зможе так вражаюче надолужити обсяг законодавчої й технічної роботи, на який іншим країнам потрібно десять років! Тож ми не можемо відвернутися, не відповівши на цю швидкість такою ж швидкістю", - заявила президентка Європарламенту.

Мецола зауважила, що ЄС має не тільки визнавати прогрес України, але й робити практичні рішення. Причому це мають бути кроки, які дозволять країнам-кандидатам у блок зрозуміти, що їх зусилля не були даремними. Серед таких - відкриття переговорних кластерів.

"Моя відповідальність - сказати, що так, розширення ґрунтується на заслугах, ніхто цього не ставить під сумнів, крок за кроком. Але давайте відкриємо перші кластери. Давайте зробимо крок, необхідний для цих країн і їхнього населення, щоб вони могли сказати: ми не робили все це даремно", - говорить вона.

Також президентка Європарламенту висловилася щодо дискусій про різні формати або проміжні моделі інтеграції, які фактично є способом залишити країни-кандидати поза блоком ЄС.

Мецола визнає, що приєднання до окремих сфер співпраці, зокрема єдиний ринок, митний союз, роумінгова зона, програми обміну Erasmus чи Horizon - все це може бути тими чи іншими проміжними етапами. Однак це не може замінити політичне рішення про майбутнє членство України.

"Нам потрібно просто зробити те, що ми маємо зробити, подивитися, які є можливості, і не використовувати виправдання різними моделями для того, щоб назавжди "припаркувати" країни, бо це ще один ризик, із яким ми стикаємося. Але це не має відбуватися ціною фундаментального рішення, яке було ухвалене - Україна приєднається до ЄС. Я не називатиму дат, це не компетенція Європарламенту, але я хотіла чітко наголосити на цьому", - сказала президентка ЄП.

Окрім того, вона не оминула той факт, що після початку повномасштабної війни Європарламент підтримка членство України та Молдови в ЄС. Причому пізніше таку позицію підтвердили глави держав та урядів Євросоюзу.