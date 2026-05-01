Позиція Зеленського щодо вступу України до ЄС викликала роздратування в Європі, - FT

14:20 01.05.2026 Пт
ЗМІ дізналося, які саме дії Зеленського змусили європейських лідерів втратити спокій
aimg Ірина Глухова
Позиція Зеленського щодо вступу України до ЄС викликала роздратування в Європі, - FT Фото: Фрідріх Мерц, Кір Стармер, Володимир Зеленський та Еммануель Макрон (Getty Images)
Наполегливі зусилля президента України Володимира Зеленського щодо швидкого вступу України до ЄС посилюють напруженість у стосунках з європейськими столицями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як пише FT, відмова лідерів ЄС прискорити процес вступу України викликала розчарування в Києві, а дедалі більш євроскептична риторика адміністрації Зеленського підриває зусилля з пошуку компромісу.

Протягом останніх тижнів Франція та Німеччина запропонували поетапний процес, за яким Україна отримуватиме "символічні" переваги та поступовий доступ до механізмів ЄС в обмін на виконання етапів реформ.

За словами офіційних осіб, це означатиме, що до отримання повноправного членства залишиться щонайменше десять років.

Відповідаючи минулого тижня в Києві на запитання журналістів щодо франко-німецької пропозиції, Зеленський закликав ЄС бути справедливим та заявив, що Україні не потрібне символічне членство.

За словами двох українських високопосадовців, Зеленський доручив своїм дипломатам не розглядати і навіть не вступати в жодні дискусії з урядами країн ЄС щодо таких пропозицій, а говорити лише про повне членство в ЄС.

"Ми навіть не будемо це обговорювати", - розповів один з українських посадовців.

Під час неформального саміту на Кіпрі у квітні кілька лідерів ЄС намагалися стримати очікування українського президента, повідомили дві особи, обізнані з перебігом переговорів.

"Йому довелося почути кілька гірких правд. Це буде не так просто, як він думає", - сказав неназваний посадовець.

Проте Зеленський налаштований відстоювати свою максималістську позицію, кажуть українські високопосадовці.

Один із них зазначив: Київ вірить, що ЄС "з часом стане реалістичнішим" і наблизиться до української позиції.

Кілька дипломатів ЄС заявили, що розуміють тиск, під яким перебуває Зеленський після чотирьох років війни, і розуміють його розчарування.

Але вони наголошують, що процес розширення має залишатися заснованим на заслугах, і вказують, що з припиненням прямої військової та фінансової підтримки з боку США та відчуттям відсторонення від мирного процесу ЄС зараз є найважливішим партнером України.

"Ми - єдині друзі, які у нього є, тож йому, мабуть, краще тримати язик за зубами", - сказав неназваний посадовець.

Дипломати та посадовці ЄС заявили, що реформаторські зусилля країни ослабли, особливо у критично важливій сфері верховенства права та антикорупційних заходів.

Вони також вказали на прострочені терміни впровадження законодавства, яке б дозволило Києву отримати ширший доступ до ринків енергоносіїв та промислових товарів ЄС.

Київ також чинить опір проханню Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умову для виділення частини кредиту в розмірі 90 млрд євро, аргументуючи це тим, що це стане тягарем для економіки.

"Їхні внутрішні реформи зупинилися. Це погано, і всі це знають", - розповів неназваний співрозмовник.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв, що Україна розраховує вступити до ЄС уже у 2027 році. Втім у Європі такі строки вважають надто оптимістичними.

Зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підкреслював, що приєднання України вже з наступного року є нереальним. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також виступив проти прискореного вступу.

Крім того, майбутній прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що Україна не може швидко приєднатися до ЄС через війну.

Водночас у самому Євросоюзі наголошують на необхідності виконання умов для членства. Так, єврокомісарка Марта Кос окреслила ключові вимоги для вступу.

Тим часом західні ЗМІ зазначають, що частина країн ЄС побоюється розширення блоку та називає держави, які виступають проти швидкого вступу України.

Табуни "Шахедів" над Україною: Росія від ранку атакує дронами
