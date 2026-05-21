Украина должна быть в ЕС: президент Европарламента призвала открыть переговорные кластеры

23:50 21.05.2026 Чт
3 мин
Почему важно открыть переговорные кластеры?
Эдуард Ткач
Фото: Роберта Мецола (Виталий Носач, РБК-Украина)

ЕС должен отвечать на темп реформ Украины с той же скоростью, с которой их реализует Киев. Блок не может использовать дискуссии о различных моделях интеграции, чтобы откладывать полноправное членство, а наоборот - надо открывать переговорные кластеры.

Об этом заявила президент Европарламента Роберта Мецола, сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на ее пост в соцсети Х.

Во время конференции по безопасности GLOBSEC в Праге она отметила, что консенсус заключается в том, чтобы делать следующие шаги. Поэтому Мецола подчеркнула, что Евросоюз не может отворачиваться.

"Если бы кто-то сказал нам, что страна, которая находится в состоянии войны, потому что на нее напали, сможет так впечатляюще наверстать объем законодательной и технической работы, на который другим странам нужно десять лет! Поэтому мы не можем отвернуться, не ответив на эту скорость такой же скоростью", - заявила президент Европарламента.

Мецола отметила, что ЕС должен не только признавать прогресс Украины, но и делать практические решения. Причем это должны быть шаги, которые позволят странам-кандидатам в блок понять, что их усилия не были напрасными. Среди таких - открытие переговорных кластеров.

"Моя ответственность - сказать, что да, расширение основывается на заслугах, никто этого не ставит под сомнение, шаг за шагом. Но давайте откроем первые кластеры. Давайте сделаем шаг, необходимый для этих стран и их населения, чтобы они могли сказать: мы не делали все это зря", - говорит она.

Также президент Европарламента высказалась относительно дискуссий о различных форматах или промежуточных моделях интеграции, которые фактически являются способом оставить страны-кандидаты вне блока ЕС.

Мецола признает, что присоединение к отдельным сферам сотрудничества, в частности единый рынок, таможенный союз, роуминговая зона, программы обмена Erasmus или Horizon - все это может быть теми или иными промежуточными этапами. Однако это не может заменить политическое решение о будущем членстве Украины.

"Нам нужно просто сделать то, что мы должны сделать, посмотреть, какие есть возможности, и не использовать оправдания различными моделями для того, чтобы навсегда "припарковать" страны, потому что это еще один риск, с которым мы сталкиваемся. Но это не должно происходить ценой фундаментального решения, которое было принято - Украина присоединится к ЕС. Я не буду называть дат, это не компетенция Европарламента, но я хотела четко подчеркнуть это", - сказала президент ЕП.

Кроме того, она не обошла тот факт, что после начала полномасштабной войны Европарламент поддержал членство Украины и Молдовы в ЕС. Причем позже такую позицию подтвердили главы государств и правительств Евросоюза.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к открытию всех шести переговорных кластеров в ЕС. Он отметил, что Киев ожидает их открытия в течение мая и июня.

После этого еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос призвала ЕС до лета открыть все переговорные кластеры по вступлению Украины и Молдовы в Евросоюз.

При этом сегодня появилась информация, что канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой предоставить Украине специальный статус "ассоциированного члена" ЕС. Он позволил бы украинским чиновникам участвовать в саммитах блока и встречах министров, но не голосовать на них.

Позже представитель Еврокомиссии подтвердил это письмо от Мерца, но отметил, что любые инновационные решения по расширению должны базироваться на ключевом принципе ЕС.

