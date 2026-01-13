Україна ініціює екстрене засідання ОБСЄ через удари Росії

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга анонсував проведення екстреного засідання Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на вимогу Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.
За його словами, причиною стали російські удари по Україні та ігнорування Москвою мирних ініціатив, що просуваються під егідою США.
Надзвичайні дебати в ОБСЄ відбудуться у четвер, 15 січня, і стануть черговим елементом міжнародного тиску на Росію.
"Час проведення надзвичайних дебатів приурочений до першого засідання Постійної ради ОБСЄ у 2026 році та презентації пріоритетів головування моїм другом, Ігнаціо Кассіса, що чітко показує, що тривалий мир для України є головним пріоритетом цієї організації", - написав міністр.
Окремо Сибіга закликав усі держави-учасниці ОБСЄ консолідувати зусилля у протидії загрозам, які несе найбільша та найтриваліша війна в Європі з часів Другої світової війни, зокрема для принципів суверенітету, територіальної цілісності, свободи та захисту людського життя.
У ніч проти сьогоднішнього дня російські війська завдали чергового масованого ракетно-дронового удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в кількох регіонах України.
Станом на ранок без електропостачання залишилися споживачі у Києві та Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській і Запорізькій областях.
В Одесі внаслідок атаки дронів-камікадзе типу "Шахед" пошкоджено два енергооб’єкти ДТЕК, через що без світла перебувають близько 47 тисяч родин.
Крім того, за інформацією ДТЕК, уночі російські сили знову обстріляли теплоелектростанцію, завдавши серйозних пошкоджень її обладнанню.
У столиці через руйнування енергетичних об’єктів, спричинені атакою РФ, були запроваджені аварійні відключення електроенергії. Також повідомляється, що в Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання не відновлять щонайменше до 15 січня.
