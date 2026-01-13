Украина инициирует экстренное заседание ОБСЕ из-за ударов России

Последствия атаки на энергетику Украины 13 января

В ночь на сегодняшний день российские войска нанесли очередной массированный ракетно-дроновой удар по объектам энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

По состоянию на утро без электроснабжения остались потребители в Киеве и Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Черниговской и Запорожской областях.

В Одессе в результате атаки дронов-камикадзе типа "Шахед" повреждены два энергообъекта ДТЭК, из-за чего без света находятся около 47 тысяч семей.

Кроме того, по информации ДТЭК, ночью российские силы снова обстреляли теплоэлектростанцию, нанеся серьезные повреждения ее оборудованию.

В столице из-за разрушений энергетических объектов, вызванных атакой РФ, были введены аварийные отключения электроэнергии. Также сообщается, что в Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение не восстановят как минимум до 15 января.

