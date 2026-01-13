ua en ru
Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Вівторок 13 січня 2026 10:00
UA EN RU
Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками Ілюстративне фото: відключення світла діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У вівторок, 13 січня, у низці регіонів України запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Водночас по всій країні продовжують діяти погодинні відключення світла.

Докладніше про графіки обмеження електроенергії у різних регіонах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

Зазначається, що 13 січня у всіх областях України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час та обсяг застосування відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.

Графік відключення світла у Києві

У Києві зранку вівторка, 13 січня, було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ.

У ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень погодинні графіки не застосовуються, а електроенергія може зникати без попередження.

Графік відключення у Київській області

За інформацією ДТЕК, через ворожу атаку у більшій частині Бучанського району Київщини введено екстрені відключення електроенергії.

Також екстрені відключення продовжують діяти у Бориспільському та Броварському районах.

Графік відключення у Дніпропетровській області

У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до трох разів на добу.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного вимкнення становитиме кілька годин.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області світло знову будуть відключати без попередження через складну ситуацію в енергосистемі.

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бот у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла в Миколаївській області

  • 1.1 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00;
  • 1.2 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;
  • 2.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;
  • 2.2 – 04:00 - 07:30; 14:30 - 20:30;
  • 3.1 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
  • 3.2 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 21:30 - 00:00;
  • 4.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 14:30 - 18:00; 21:30 - 00:00;
  • 4.2 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
  • 5.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;
  • 5.2 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
  • 6.1 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
  • 6.2 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Сьогодні, 13 січня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго"

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Графік відключення світла в Запорізькій області

Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • 1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00
  • 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
  • 2.2: 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30
  • 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 3.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00
  • 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
  • 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 5.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
  • 6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
  • 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30

Також від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).

Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

Через складну ситуацію в енергосистемі України в Полтавській області 13 січня 2026 року застосують наступні графіки:

  • від 00:00 до 05:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;

  • від 05:00 до 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черги;

  • від 07:00 до 12:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

  • від 12:00 до 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черги;

  • від 19:00 до 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;

  • від 22:00 до 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графікамиОзнайомитися з графіком можна за посиланням:

Перелік адрес тут.

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 13 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Графік відключення світла в Житомирській області

На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:

  • з 0:00 до 06:00 - 2,0 черги
  • з 06:00 до 08:00 - 2,5 черги
  • з 08:00 до 12:00 - 3,0 черги
  • з 12:00 до 18:00 - 3,5 черги
  • з 18:00 до 20:00 - 3,0 черги
  • з 20:00 до 22:00 - 2,5 черги
  • з 22:00 до 24:00 - 2,0 черги

Актуальну інформацію можна дізнатися тут.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Графік має такий вигляд:

  • Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 2.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • Черга 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Згідно графіку, відключень буде більше і частіше, відповідна світла буде менше.

Кожна група буде без світла орієнтовно вісім годин на добу.

У графіку можливі зміни.

Графік відключення світла у Львівський області

У вівторок, 13 січня, на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Графіки відключення світла в Закарпатській області

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Для отримання оперативної інформації доступні:

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графік відключення світла в Рівненській області

Через складну ситуацію в енергосистемі держави "Укренерго" дало команду запровадити в області такий графік погодинних відключень електроенергії:

  • підчерга 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00

  • підчерга 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • підчерга 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • підчерга 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00

  • підчерга 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

  • підчерга 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00

  • підчерга 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00

  • підчерга 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут;

Удари РФ по енергетиці України

Російські окупанти не припиняють удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

Так, в ніч на 13 січня під час чергового комбінованого удару ціллю атак стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу суттєвих пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанції (ТЕС) енергокомпанії ДТЕК.

У компанії зазначили, що цей удар став уже восьмою масованою атакою на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК зазнавали ворожих атак понад 220 разів.

Тим часом внаслідок останньої російської атаки столицю України - місто Київ, а також частину Київської області було переведено на аварійні відключення електроенергії.

Детально про те, що відомом про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

