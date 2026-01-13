Відключення світла в Україні сьогодні: де діють екстрені обмеження, а де - за графіками
У вівторок, 13 січня, у низці регіонів України запровадили аварійні графіки відключення електроенергії. Водночас по всій країні продовжують діяти погодинні відключення світла.
Докладніше про графіки обмеження електроенергії у різних регіонах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Що кажуть в "Укренерго"
Зазначається, що 13 січня у всіх областях України вимушено будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла для населення та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Час та обсяг застосування відключень можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго.
Графік відключення світла у Києві
У Києві зранку вівторка, 13 січня, було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ.
У ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень погодинні графіки не застосовуються, а електроенергія може зникати без попередження.
Графік відключення у Київській області
За інформацією ДТЕК, через ворожу атаку у більшій частині Бучанського району Київщини введено екстрені відключення електроенергії.
Також екстрені відключення продовжують діяти у Бориспільському та Броварському районах.
Графік відключення у Дніпропетровській області
У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до трох разів на добу.
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного вимкнення становитиме кілька годин.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Графік відключення світла в Одеській області
В Одеській області світло знову будуть відключати без попередження через складну ситуацію в енергосистемі.
Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бот у Telegram;
- приватні повідомлення у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Графік відключення світла в Миколаївській області
- 1.1 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00;
- 1.2 – 00:00 - 00:30; 05:30 - 11:00; 21:30 - 00:00;
- 2.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 18:00 - 21:30;
- 2.2 – 04:00 - 07:30; 14:30 - 20:30;
- 3.1 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 3.2 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 21:30 - 00:00;
- 4.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 14:30 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 4.2 – 00:30 - 04:00; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 5.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00;
- 5.2 – 04:00 - 07:30; 11:00 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 6.1 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 6.2 – 07:30 - 11:00; 14:30 - 18:00.
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Графік відключення світла у Вінницькій області
Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графіки відключення світла в Сумській області
Сьогодні, 13 січня, діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго"
Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Графік відключення світла в Запорізькій області
Години відсутності електропостачання за чергами (підчергами) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):
- 1.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 1.2: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00
- 2.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
- 2.2: 07:00 - 12:00, 16:30 - 21:30
- 3.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 3.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00
- 4.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
- 4.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 17:00 - 22:00
- 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 5.2: 04:30 - 08:00, 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00
- 6.1: 00:00 - 00:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
- 6.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30
Також від 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).
Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".
Графік відключення світла в Полтавській області
Через складну ситуацію в енергосистемі України в Полтавській області 13 січня 2026 року застосують наступні графіки:
-
від 00:00 до 05:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг;
-
від 05:00 до 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черги;
-
від 07:00 до 12:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
-
від 12:00 до 19:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3.5 черги;
-
від 19:00 до 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг;
-
від 22:00 до 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
Перелік адрес тут.
Графік відключення світла в Чернігівській області
За командою НЕК "Укренерго", 13 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).
Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Графік відключення світла в Житомирській області
На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:
- з 0:00 до 06:00 - 2,0 черги
- з 06:00 до 08:00 - 2,5 черги
- з 08:00 до 12:00 - 3,0 черги
- з 12:00 до 18:00 - 3,5 черги
- з 18:00 до 20:00 - 3,0 черги
- з 20:00 до 22:00 - 2,5 черги
- з 22:00 до 24:00 - 2,0 черги
Актуальну інформацію можна дізнатися тут.
Графіки відключення світла в Кіровоградській області
Графік має такий вигляд:
- Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 2.1: 00-02, 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 4.1: 02-04, 07-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:
- на офіційному сайті;
- в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
- через "Пошук відключень за адресою".
Графік відключення світла в Івано-Франківській області
Дізнатися свою чергу можна:
- на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
- у Viber-боті компанії;
- за посиланням.
Графік відключення світла в Тернопільській області
На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:
Згідно графіку, відключень буде більше і частіше, відповідна світла буде менше.
Кожна група буде без світла орієнтовно вісім годин на добу.
У графіку можливі зміни.
Графік відключення світла у Львівський області
У вівторок, 13 січня, на Львівщині будуть діяти графіки погодинного відключення електроенергії.
Дізнатись свою чергу відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Графіки відключення світла в Закарпатській області
За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.
Детальніше з графіком можна ознайомитися тут.
Для отримання оперативної інформації доступні:
- чат-бот у Telegram
- чат-бот у Viber
- кол-центр: 0800 501 620
Графік відключення світла у Волинській області
На Волині діятимуть такі графіки відключення:
Графік відключення світла в Чернівецькій області
Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.
Графік відключення світла в Рівненській області
Через складну ситуацію в енергосистемі держави "Укренерго" дало команду запровадити в області такий графік погодинних відключень електроенергії:
-
підчерга 1.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
підчерга 1.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
підчерга 2.1. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
підчерга 2.2. 04:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
підчерга 3.1. 06:00-10:00, 13:00-16:00, 20:00-00:00
-
підчерга 3.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
-
підчерга 4.1. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
-
підчерга 4.2. 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-00:00
-
підчерга 5.1. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00
-
підчерга 5.2. 00:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00
-
підчерга 6.1. 00:00-04:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00
-
підчерга 6.2. 00:00-04:00, 10:00-13:00, 16:00-18:00
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
Удари РФ по енергетиці України
Російські окупанти не припиняють удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.
Так, в ніч на 13 січня під час чергового комбінованого удару ціллю атак стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу суттєвих пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанції (ТЕС) енергокомпанії ДТЕК.
У компанії зазначили, що цей удар став уже восьмою масованою атакою на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК зазнавали ворожих атак понад 220 разів.
Тим часом внаслідок останньої російської атаки столицю України - місто Київ, а також частину Київської області було переведено на аварійні відключення електроенергії.
Детально про те, що відомом про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.