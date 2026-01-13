Нічний удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та семи областях, - Міненерго
Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у ряді областей, в результаті чого знеструмлення фіксуються у столиці та семи областях.
Про це заявив заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.
"Вночі Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України. Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях", - зазначив Вʼязовченко.
За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Але відновлення електропостачання потребує часу.
"Через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж", - додав заступник міністра.
Він також підкреслив, що наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області застосовуються аварійні знеструмлення. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря.
"Через складну ситуацію в енергосистемі оператори у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження. Раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Системні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації", - додав він.
Вʼязовченко додав, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою через постійні обстріли.
Нагадаємо, що під час нічної атаки російські війська вночі запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.
Під обстрілами цієї ночі перебували Київ, Харків, Одеса, Житомирщина та Кривий Ріг. Вже є інформація про загиблих, поранених і значні руйнування. Зокрема, в Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.
Детально про те, що відомо про черговий обстріл Росією України - читайте у матеріалі РБК-Україна.