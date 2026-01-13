Нічний удар РФ по енергетиці: є знеструмлення у Києві та семи областях, - Міненерго

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у ряді областей, в результаті чого знеструмлення фіксуються у столиці та семи областях.

Про це заявив заступник міністра енергетики України Олександр Вʼязовченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Вночі Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру низки регіонів України. Внаслідок обстрілів на ранок знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Одеській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській та Запорізькій областях", - зазначив Вʼязовченко.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Але відновлення електропостачання потребує часу.

"Через несприятливі погодні умови знеструмлені 17 населених пунктів у Чернігівській та Закарпатській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням пошкоджених мереж", - додав заступник міністра.

Він також підкреслив, що наразі в усіх регіонах України діють графіки погодинних відключень. У Києві та Київській області застосовуються аварійні знеструмлення. На їхню тривалість може впливати суттєве зниження температури повітря.

"Через складну ситуацію в енергосистемі оператори у Києві та Київській області, в Одеській області та у місті Дніпро вимушено застосовують мережеві обмеження. Раніше опубліковані графіки погодинних відключень у цих регіонах тимчасово не діють. Системні обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації", - додав він.

Вʼязовченко додав, що довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах. Саме там ситуація є найскладнішою через постійні обстріли.