У Києві діють аварійні відключення світла після атаки РФ
У Києві зранку вівторка, 13 січня, було запроваджено аварійні відключення електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську адміністрацію.
За даними КМДА, обмеження введено за командою НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи енергосистеми столиці.
У компанії ДТЕК уточнили, що екстрені відключення діють на всій території Києва та в Бучанському районі Київської області. Під час таких відключень погодинні графіки не застосовуються.
Енергетики зазначають, що у разі змін в обмеженнях або відновлення електропостачання мешканців інформуватимуть оперативно через офіційні канали.
Варто зауважити, що у мережі також повідомляють про проблеми з тепло та водопостачанням в окремих районах столиці.
Оновлено о 08:30
В "Укренерго" уточнили, що через складну ситуацію в енергосистемі - у Києві та частині Київської області застосовані аварійні відключення електроенергії
"Причини запровадження обмежень – ракетно-дронова атака на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині", - зазначили у компанії.
Водночас у Міненерго також закликали громадян, у яких наразі є енергопостачання, споживати його ощадливо.
Обстріл Києва 13 січня
Сьогодні вночі російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони.
Близько другої години ночі по столиці було запущено балістичні ракети - у місті лунали вибухи. Вже під ранок столицю знову атакували ракети.
Також варто зауважити, що цієї ночі ворог атакував Харків, Одесу та Кривий Ріг. Вже відомо про жертви, постраждалих та руйнування. Зокрема, у Харкові загинули 4 людини - Росія вдарила по терміналу "Нової пошти".