В Одесі пошкоджено два енергооб'єкти через удари РФ: десятки тисяч родин без світла

Внаслідок нічної атаки росіян на Одесу постраждали два енергооб'єкти ДТЕК. Наразі у місті знеструмлені 47 000 родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Як розповіли у компанії, сьогодні вночі 13 січня російська атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК. Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.

"Руйнування значні, відновлення потребує часу. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.

