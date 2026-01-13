ua en ru
В Одесі пошкоджено два енергооб'єкти через удари РФ: десятки тисяч родин без світла

Одеса, Вівторок 13 січня 2026 11:10
В Одесі пошкоджено два енергооб'єкти через удари РФ: десятки тисяч родин без світла Фото: десятки тисяч родин на Одещині залишились без світла через удари РФ по енергетиці (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Внаслідок нічної атаки росіян на Одесу постраждали два енергооб'єкти ДТЕК. Наразі у місті знеструмлені 47 000 родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Як розповіли у компанії, сьогодні вночі 13 січня російська атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК. Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.

"Руйнування значні, відновлення потребує часу. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - йдеться у повідомленні.

Останні атаки на Одесу

Нагадаємо, сьогодні вночі російські безпілотники в декілька хвиль атакували Одесу та поранили п’ятеро людей.

Унаслідок обстрілу постраждав центр міста. Виникли пожежі в нежитловій будівлі, фітнес-центрі, професійному ліцеї та гаражі з легковим автомобілем.

Також зафіксовано пошкодження фасадів і вибиті вікна у шести сусідніх багатоквартирних житлових будинках і дитячому садку.

Крім того, пошкоджено два гаражі та дев’ять автомобілів. У місті розгорнули оперативні штаби для ліквідації наслідків атаки.

Варто зазначити, що Одеса зазнала ворожого удару і добою раніше. Тоді через обстріл без електропостачання залишилися близько 33,5 тисячі домогосподарств.

