Україна і РФ обмінялися полоненими, а Путін кинув виклик Трампу: новини за 2 жовтня

Україна і Росія провели черговий обмін військовополоненими. Тим часом російський диктатор Володимир Путін нахабно кинув виклик президенту США Дональду Трампу.

Більш детально про те, що сталося в четвер, 2 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна .

Україна і Росія провели новий обмін полоненими

Україна і Росія в четвер, 2 жовтня, провели черговий обмін військовополоненими. Додому повернули 185 захисників.

"Повертаємо додому 185 наших захисників із російського полону. 183 - рядові, сержанти, 2 - офіцери", - написав президент України Володимир Зеленський.

Путін нахабно кинув виклик Трампу після заяв про "паперового тигра"

Російський диктатор Володимир Путін обурився після слів про те, що Росія - це "паперовий тигр" і заявив, що НАТО може спробувати "розібратися з паперовим тигром".

Зеленський про переговори зі США: дуже плідний діалог про далекобійну зброю

США та Україна обговорюють постачання систем озброєння великої дальності. Результат залежатиме від рішення американської сторони, розповів президент України Володимир Зеленський.

Глава держави також прокоментував можливість отримувати від США розвідувальну інформацію для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі РФ.

Без електропостачання на ЗАЕС станеться ядерна аварія, - Держатомрегулювання

Запорізька атомна електростанція вже дев'ять днів перебуває без електропостачання. Якщо його терміново не відновити - станеться ядерна катастрофа, зазначив головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

За його словами, внаслідок пошкодження росіянами лінії у 750 кіловольт у районі Запорізької теплової електростанції на тимчасово на ЗАЕС немає електрики вже дев'ять днів. Пошкодження знаходиться на тимчасово окупованій росіянами території.

В Україні стартує опалювальний сезон: які міста вже з теплом, а де чекають похолодання

В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон 2025-2026 років. У деяких містах уже подали тепло, в інших - підключають тільки соціальні установи.

Детальніше про те, де починають опалювальний сезон, - у матеріалі РБК-Україна.