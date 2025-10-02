Без електропостачання на ЗАЕС станеться ядерна аварія, - Держатомрегулювання

Запорізька атомна електростанція вже дев'ять днів перебуває без електропостачання. Якщо його терміново не відновити - станеться ядерна катастрофа.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

За його словами, внаслідок пошкодження росіянами лінії у 750 кіловольтів у районі Запорізької теплової електростанції на тимчасово на ЗАЕС немає електрики вже дев'ять днів. Пошкодження перебуває на тимчасово окупованій росіянами території.

При цьому робота систем безпеки ЗАЕС забезпечується роботою дизельних генераторів. Поки що вони дають достатньо енергії, щоб забезпечити охолодження ядерного палива у шести реакторах.

"Ми характеризуємо це як аварійну ситуацію, яка не переросла в аварію, але може перерости, якщо не вжити термінових засобів реагування - зокрема невідкладно відновити зовнішнє електропостачання", - зазначив Коріков.

Він додав, що це сталося внаслідок окупації росіянами ЗАЕС. Окупанти не тільки повністю ігнорують правила ядерної безпеки, але й навмисне створюють перешкоди для відновлення енергопостачання на станцію.

Якщо не відновити зовнішнє енергопостачання, температура води в реакторах зросте. Вода охолоджує ядерне паливо: воно може перегрітися, що спричинить вихід радіоактивних продуктів у реактор та за його межі.