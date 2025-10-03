Украина и РФ обменялись пленными, а Путин бросил вызов Трампу: новости за 2 октября

Украина и Россия провели очередной обмен военнопленными. Тем временем российский диктатор Владимир Путин нагло бросил вызов президенту США Дональду Трампу.

Более детально о том, что произошло в четверг, 2 октября, - в материале РБК-Украина .

Украина и Россия провели новый обмен пленными

Украина и Россия в четверг, 2 октября, провели очередной обмен военнопленными. Домой вернули 185 защитников.

"Возвращаем домой 185 наших защитников из российского плена. 183 - рядовые, сержанты, 2 - офицеры", - написал президент Украины Владимир Зеленский.

Путин нагло бросил вызов Трампу после заявлений о "бумажном тигре"

Российский диктатор Владимир Путин возмутился после слов о том, что Россия - это "бумажный тигр" и заявил, что НАТО может попытаться "разобраться с бумажным тигром".

Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии

США и Украина обсуждают поставки систем вооружения большой дальности. Результат будет зависеть от решения американской стороны, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства также прокомментировал возможность получать от США разведывательную информацию для ударов ракетами большой дальности по энергетической инфраструктуре РФ.

Без электроснабжения на ЗАЭС произойдет ядерная авария, - Госатомрегулирование

Запорожская атомная электростанция уже девять дней находится без электроснабжения. Если его срочно не восстановить - произойдет ядерная катастрофа, отметил главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

По его словам, в результате повреждения россиянами линии в 750 киловольт в районе Запорожской тепловой электростанции на временно на ЗАЭС нет электричества уже девять дней. Повреждение находится на временно оккупированной россиянами территории.

В Украине стартует отопительный сезон: какие города уже с теплом, а где ждут похолодания

В Украине постепенно начинается отопительный сезон 2025-2026 годов. В некоторых городах уже подали тепло, в других - подключают только социальные учреждения.

Детальнее о том, где начинают отопительный сезон, - в материале РБК-Украина.