В Україні стартує опалювальний сезон: які міста вже з теплом, а де чекають на похолодання

В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон 2025-2026 років. У деяких містах вже подали тепло, в інших - підключають лише соціальні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення місцевої влади.

Херсон

У Херсонській громаді опалювальний сезон офіційно стартував 1 жовтня. Для мешканців з індивідуальним опаленням він уже розпочався, а житловий фонд і соціальні об’єкти підключатимуть пізніше - після стабільного похолодання.

Начальник Херсонської МВА Ярослав Шанько запевнив, що попри війну місцева влада має алгоритми реагування у разі надзвичайних ситуацій.

"Розуміємо, що ворог підступний і намагатиметься залишити херсонців без тепла. Але наше завдання - щоб жителі громади, там, де це можливо, зустріли осінньо-зимовий період із теплом у своїх оселях", - зазначає Шанько.

Вінницька область

У Хмільницькій міській громаді опалювальний сезон стартував 1 жовтня. Спершу тепло подали в заклади освіти - дитсадки, школи з дошкільними підрозділами, професійний ліцей, а також місцевий аграрний центр ПТО.

З 16 жовтня розпочнеться другий етап підключення - тепло отримають заклади охорони здоров’я, школи мистецтв, спортивні установи, житловий фонд з індивідуальним та централізованим опаленням.

Львів

У Львові з 1 жовтня розпочали точкове підключення об’єктів до тепла. Першими його отримали шість медичних закладів міста.

За словами директорки департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради, школи та дитсадки поки не зверталися щодо відновлення опалення.

"Якщо проаналізувати прогноз погоди, то похолодання буде лише цього тижня, а вже з наступного температура підніметься. Тому немає сенсу масово запускати опалення для всіх категорій споживачів, адже за кілька днів довелося б знову все відключати", - йдеться у повідомленні міськради.

Черкаси

У Черкасах з 1 жовтня "Теплокомуненерго" готове подавати тепло. Підключення відбуватиметься поступово, передусім у соціальних закладах - за рішенням їхніх керівників.

"Сьогодні включитися можуть бюджетні установи, виключно за бажання керівника. Далі будемо дивитися на погодні умови і вирішувати, коли запускати повноцінний опалювальний сезон", - пояснив мер міста Анатолій Бондаренко.

Місцеві синоптики прогнозують, що з 3 жовтня температура підвищиться, тому наразі говорити про масовий старт опалювального сезону зарано.

Хмельницька область

У місті опалювальний сезон почали ще 29 вересня - із підключення закладів освіти, культури та медицини.

Для житлових будинків тепло планують подавати з 15 жовтня, але лише за умови, якщо середньодобова температура протягом трьох днів поспіль буде +8°С та нижче.

Київ

У столиці від 3 жовтня стартує опалювальний сезон для лікарень, дитсадків, шкіл та інших соціальних установ. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що підключення таких закладів відбуватиметься за індивідуальними заявками.

"Важливо, що будівлі лікарень, дитсадків, шкіл оснащені індивідуальними тепловими пунктами, які дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії", - зазначає Кличко.

Щодо житлових будинків, то рішення про їх підключення ухвалюватимуть з урахуванням прогнозу погоди та стану енергосистеми.

Рівне

У Рівному 30 вересня подали тепло у два медзаклади - пологовий будинок та міську дитячу лікарню.

В управлінні охорони здоров’я пояснили, що це пріоритетні установи, адже там перебувають найуразливіші пацієнти: немовлята, породіллі та маленькі діти.