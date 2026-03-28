Україна і Катар уклали 10-річну угоду про партнерство в оборонній сфері, - Зеленський

Зеленський поінформував, що зустрівся в Досі з еміром Катару шейхом Таміном бін Хамадом Аль Тані. Також на зустрічі був присутній катарський прем'єр-міністр Мухаммад бін Абдулрахман Аль Тані.

За словами президента, сторони обговорили питання захисту життя в обох країнах та уклали угоду про проєкти в оборонній індустрії.

"Обговорили питання, як забезпечити більше захисту життя в наших країнах, і домовилися про взаємовигідне партнерство в оборонній сфері щонайменше на 10 років. Після закінчення зустрічі начальники наших генеральних штабів підписали відповідну угоду, яка передбачає спільні проєкти в оборонній індустрії, створення співвиробництв і технологічні партнерства між компаніями", - розповів глава держави.

Також він додав, що поінформував про безпекову ситуацію в Україна, постійні атаки Росії і тісну співпрацю Москви з іранським режимом.

"Нам важливо посилювати ППО, і ми розраховуємо на відповідну підтримку з боку партнерів", - резюмував Зеленський.

Що ще відомо

Через кілька хвилин після допису Зеленського, пост розмістив секретар РНБО Рустем Умєров. Він підтвердив, що була укладена угода і розповів деякі деталі.

За його словами, угода формує рамку для довгострокової взаємодії у сфері безпеки, зокрема у напрямку протидії сучасним повітряним загрозам та посилення спроможностей захисту.

"Документ також передбачає розвиток спільних проєктів, технологічну кооперацію та залучення інвестицій у безпекові рішення", - повідомив секретар РНБО.