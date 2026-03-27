Україна та Саудівська Аравія підписали угоду про оборонну співпрацю

Міністерства оборони України та Саудівської Аравії уклали важливу домовленість про оборонне співробітництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Також обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки загалом, допомогу іранському режиму з боку Росії, ситуацію на паливних ринках і можливу енергетичну співпрацю.

"Уже пʼятий рік українці борються проти таких самих терористичних ударів балістикою і дронами, яких зараз іранський режим завдає по Близькому Сходу та регіону Затоки. І Саудівська Аравія має те, у чому зацікавлена Україна. Ця співпраця може бути взаємовигідною", - наголосив він.

Президент зазначив, що Україна готова ділитися своєю експертизою та системою із Саудівською Аравією і співпрацювати для посилення захисту життів.

Угода закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

Зеленський розповів, що перед початком зустрічі зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом був підписаний відповідний документ.

Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони.

Зеленський прибув у регіон, прагнучи запропонувати досвід України в галузі боротьби з дронами в обмін на підтримку у сфері оборони.

Тиждень тому Зеленський говорив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо оборонних угод і паралельно пропонує США так звану drone deal.

Окрім того, наразі в Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Кувейті та Йорданії перебувають 228 українських військових експертів.

Сьогодні Зеленський зустрівся з українськими військовими експертами, які вже понад тиждень працюють у Саудівській Аравії.

Військові доповіли президенту про перші результати роботи команди та висновки як на операційному, так і на більш широкому рівні.