Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Катар договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
Зеленский проинформировал, что встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамином бин Хамадом Аль Тани. Также на встрече присутствовал катарский премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.
По словам президента, стороны обсудили вопросы защиты жизни в обеих странах и заключили соглашение о проектах в оборонной индустрии.
"Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет. По окончании встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями", - рассказал глава государства.
Также он добавил, что проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине, постоянных атаках России и тесном сотрудничестве Москвы с иранским режимом.
"Нам важно усиливать ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров", - резюмировал Зеленский.
Через несколько минут после сообщения Зеленского, пост разместил секретарь СНБО Рустем Умеров. Он подтвердил, что было заключено соглашение и рассказал некоторые детали.
По его словам, соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности в направлении противодействия современным воздушным угрозам и усиления возможностей защиты.
"Документ также предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения по безопасности", - сообщил секретарь СНБО.
Напомним, что Владимир Зеленский несколько дней назад прибыл с визитом на Ближний Восток. Вчера президент рассказал, что рассчитывает на то, что страны Ближнего Востока в обмен на помощь в борьбе с "Шахедами" окажут помощь с поставками дизельного топлива.
Кроме того, Украина заключает соглашения. В частности, вчера Минобороны Украины и Саудовская Аравия также подписали документ об оборонном сотрудничестве. Он предусматривает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций.
Также сегодня стало известно, что Зеленский во время встречи с президентом ОАЭ также договорился о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.