Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере, - Зеленский

Зеленский проинформировал, что встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамином бин Хамадом Аль Тани. Также на встрече присутствовал катарский премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.

По словам президента, стороны обсудили вопросы защиты жизни в обеих странах и заключили соглашение о проектах в оборонной индустрии.

"Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет. По окончании встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями", - рассказал глава государства.

Также он добавил, что проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине, постоянных атаках России и тесном сотрудничестве Москвы с иранским режимом.

"Нам важно усиливать ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров", - резюмировал Зеленский.

Через несколько минут после сообщения Зеленского, пост разместил секретарь СНБО Рустем Умеров. Он подтвердил, что было заключено соглашение и рассказал некоторые детали.

По его словам, соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности в направлении противодействия современным воздушным угрозам и усиления возможностей защиты.

"Документ также предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения по безопасности", - сообщил секретарь СНБО.