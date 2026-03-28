Украина и Катар заключили 10-летнее соглашение о партнерстве в оборонной сфере, - Зеленский

15:42 28.03.2026 Сб
Соглашение предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и инвестиции
Эдуард Ткач
Фото: Владимир Зеленский и шейх Тамин бин Хамад Аль Тани (president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и Катар договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

Читайте также: Зеленский встретился с украинскими военными экспертами в Саудовской Аравии

Зеленский проинформировал, что встретился в Дохе с эмиром Катара шейхом Тамином бин Хамадом Аль Тани. Также на встрече присутствовал катарский премьер-министр Мухаммад бин Абдулрахман Аль Тани.

По словам президента, стороны обсудили вопросы защиты жизни в обеих странах и заключили соглашение о проектах в оборонной индустрии.

"Обсудили вопросы, как обеспечить больше защиты жизни в наших странах, и договорились о взаимовыгодном партнерстве в оборонной сфере минимум на 10 лет. По окончании встречи начальники наших генеральных штабов подписали соответствующее соглашение, которое предусматривает совместные проекты в оборонной индустрии, создание сопроизводств и технологические партнерства между компаниями", - рассказал глава государства.

Также он добавил, что проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине, постоянных атаках России и тесном сотрудничестве Москвы с иранским режимом.

"Нам важно усиливать ПВО, и мы рассчитываем на соответствующую поддержку со стороны партнеров", - резюмировал Зеленский.

Что еще известно

Через несколько минут после сообщения Зеленского, пост разместил секретарь СНБО Рустем Умеров. Он подтвердил, что было заключено соглашение и рассказал некоторые детали.

По его словам, соглашение формирует рамку для долгосрочного взаимодействия в сфере безопасности, в частности в направлении противодействия современным воздушным угрозам и усиления возможностей защиты.

"Документ также предусматривает развитие совместных проектов, технологическую кооперацию и привлечение инвестиций в решения по безопасности", - сообщил секретарь СНБО.

Визит Зеленского на Ближний Восток

Напомним, что Владимир Зеленский несколько дней назад прибыл с визитом на Ближний Восток. Вчера президент рассказал, что рассчитывает на то, что страны Ближнего Востока в обмен на помощь в борьбе с "Шахедами" окажут помощь с поставками дизельного топлива.

Кроме того, Украина заключает соглашения. В частности, вчера Минобороны Украины и Саудовская Аравия также подписали документ об оборонном сотрудничестве. Он предусматривает основу для дальнейших контрактов, технологического сотрудничества и инвестиций.

Также сегодня стало известно, что Зеленский во время встречи с президентом ОАЭ также договорился о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Новые мобильные ПВО RapidRanger на фронте: характеристики и возможности
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончарова, корреспондент РБК-Украина