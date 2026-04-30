Зеленський пояснив ідею РФ про "перемир'я" на 9 травня і назвав головний ризик

Кремль прагне короткочасного перемир'я головним чином для того, щоб убезпечити військовий парад у Москві від потенційних українських ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Bloomberg.
Володимир Зеленський вважає, що російське керівництво хоче використати одно- або кількаденне припинення вогню виключно для захисту свого щорічного військового параду. Після цього атаки, ймовірно, будуть відновлені.
"Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновив атаки", - зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що Україна не дозволить зробити це припинення вогню тактичним обманом з боку Росії.
Водночас глава держави зауважив, що підтримує ініціативи щодо припинення вогню, які реально допомагають захистити цивільне населення та сприяють обміну полоненими.
"Ми завжди позитивно реагуємо на справжні пропозиції щодо припинення вогню з Росією, якщо такі існують", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що питання ймовірного "перемир'я" до 9 травня останніми днями стало однією з головних тем в інформаційному просторі.
Зокрема, у Центрі протидії дезінформації (ЦПД) наголошували, що російський диктатор Путін пропонує перемир'я, оскільки не може гарантувати безпеку навіть в Москві. Експерти зазначають, що ця ініціатива не має нічого спільного з намірами досягти миру.
Тим часом у Кремлі зробили нову заяву про "перемир'я" на 9 травня, зазначаючи, що остаточне рішення має ухвалити особисто російський диктатор, проте чітких дат чи умов досі не визначено.
У відповідь на це українська влада вирішила перевірити інформаційне тло. Як повідомлялося раніше, Україна з'ясує у команди Трампа деталі пропозиції РФ про "перемир'я" на 9 травня. Керівництво держави неодноразово підкреслювало, що країна готова до миру, але не до ілюзій та тактичних маніпуляцій з боку ворога.