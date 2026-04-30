Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский объяснил идею РФ о "перемирии" на 9 мая и назвал главный риск

16:35 30.04.2026 Чт
2 мин
Президент объяснил, зачем Кремлю нужна пауза
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Кремль стремится к кратковременному перемирию главным образом для того, чтобы обезопасить военный парад в Москве от потенциальных украинских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского для Bloomberg.

Читайте также: Зеленский одобрил продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней

Намерения РФ

Владимир Зеленский считает, что российское руководство хочет использовать одно- или многодневное прекращение огня исключительно для защиты своего ежегодного военного парада. После этого атаки, вероятно, будут возобновлены.

"Они хотят, чтобы парад прошел спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновил атаки", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не позволит сделать это прекращение огня тактическим обманом со стороны России.

Реакция Украины

В то же время глава государства отметил, что поддерживает инициативы по прекращению огня, которые реально помогают защитить гражданское население и способствуют обмену пленными.

"Мы всегда положительно реагируем на настоящие предложения о прекращении огня с Россией, если такие существуют", - добавил Зеленский.

Перемирие на парад

Напомним, что вопрос вероятного "перемирия" к 9 мая в последние дни стал одной из главных тем в информационном пространстве.

В частности, в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) отмечали, что российский диктатор Путин предлагает перемирие, поскольку не может гарантировать безопасность даже в Москве. Эксперты отмечают, что эта инициатива не имеет ничего общего с намерениями достичь мира.

Между тем в Кремле сделали новое заявление о "перемирии" на 9 мая, отмечая, что окончательное решение должен принять лично российский диктатор, однако четких дат или условий до сих пор не определено.

В ответ на это украинская власть решила проверить информационный фон. Как сообщалось ранее, Украина выяснит у команды Трампа детали предложения РФ о "перемирии" на 9 мая. Руководство государства неоднократно подчеркивало, что страна готова к миру, но не к иллюзиям и тактическим манипуляциям со стороны врага.

