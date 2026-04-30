ua en ru
Чт, 30 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Ротації на фронті Крадене зерно в Ізраїлі Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

15:04 30.04.2026 Чт
2 хв
Правовий режим діятиме щонайменше до 2 серпня 2026 року
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 квітня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Читайте також: Відстрочка після 4 травня: кому продовжать автоматично, а кому йти до ТЦК

Президент підписав відповідні закони №4757 та №4758. Таким чином воєнний стан та мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів і діятимуть щонайменше до 2 серпня 2026 року.

Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 19-м з початку повномасштабної війни. Востаннє парламент продовжував воєнний стан і мобілізацію 26 січня.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це особливий правовий режим, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії. Його вводять у разі загрози незалежності та територіальній цілісності України через збройну агресію або можливий напад.

Цей режим передбачає розширення повноважень органів державної влади, військового командування, місцевих адміністрацій і органів самоврядування. Це необхідно для запобігання загрозам і відсічі агресії.

Мобілізації підлягають:

  • громадяни України віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або повинні стати на нього;
  • особи, придатні за станом здоров’я до проходження служби;
  • громадяни, які не мають законних підстав для відстрочки.

Спершу мобілізованих направляють на БЗВП до навчальних центрів, де відбувається професійна підготовка.

Також можуть бути мобілізовані жінки з медичною освітою, але лише на добровільній основі.

Нагадаємо, в Україні готують зміни у підходах до мобілізації. Йдеться про ширше залучення військовослужбовців на контрактній основі та поступове оновлення чинних процедур набору і проходження служби.

Крім того, Міноборони працює над комплексною реформою умов служби та рекрутингу в Силах оборони України. Перші 10 із 30 проєктів уже майже готові до запуску. Деталі наступних етапів влада обіцяє оприлюднити пізніше.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Мобілізація в Україні
Новини
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Ротації по-новому: скільки військові тепер будуть на "нулі" та чи вистачить резервів
Аналітика
Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге
Роман Коткореспондент РБК-Україна Спроби догодити Трампу нічого не дали і не дадуть: інтерв'ю з німецьким експертом Ніко Ланге