Зеленський схвалив продовження воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 30 квітня, підписав закони, які продовжують воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Президент підписав відповідні закони №4757 та №4758. Таким чином воєнний стан та мобілізація в Україні продовжуються ще на 90 днів і діятимуть щонайменше до 2 серпня 2026 року.

Це продовження воєнного стану і мобілізації в Україні стало вже 19-м з початку повномасштабної війни. Востаннє парламент продовжував воєнний стан і мобілізацію 26 січня.

Що таке воєнний стан

Воєнний стан - це особливий правовий режим, запроваджений після повномасштабного вторгнення Росії. Його вводять у разі загрози незалежності та територіальній цілісності України через збройну агресію або можливий напад.

Цей режим передбачає розширення повноважень органів державної влади, військового командування, місцевих адміністрацій і органів самоврядування. Це необхідно для запобігання загрозам і відсічі агресії.

Мобілізації підлягають:

громадяни України віком від 25 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або повинні стати на нього;

особи, придатні за станом здоров’я до проходження служби;

громадяни, які не мають законних підстав для відстрочки.

Спершу мобілізованих направляють на БЗВП до навчальних центрів, де відбувається професійна підготовка.

Також можуть бути мобілізовані жінки з медичною освітою, але лише на добровільній основі.