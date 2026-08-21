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Україна хоче подвоїти транзит експорту через Польщу: що пропонує уряд

12:45 21.08.2026 Пт
3 хв
Київ пропонує збільшити кількість залізничних потягів через кордон
aimg Анастасія Мацепа
Україна хоче подвоїти транзит експорту через Польщу: що пропонує уряд Фото: Україна та Польща обговорюють розширення сухопутних маршрутів для експорту (Getty Images)
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Україна прагне подвоїти обсяги експорту через Польщу на тлі обмеженого доступу до чорноморських портів. Наразі сухопутними маршрутами вдається вивозити лише близько третини необхідного обсягу українського експорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Головне:

  • У серпні альтернативними маршрутами Україна зможе експортувати близько 1,5 млн тонн продукції за потреби близько 5 млн тонн на місяць.
  • Транзит через Польщу планують збільшити з 300 тисяч до 600 тисяч тонн на місяць.
  • Україна вже звернулася до Польщі з пропозицією подвоїти кількість залізничних потягів, які перетинають прикордонні переходи.
  • Для збільшення пропускної спроможності пропонують, зокрема, перевести роботу контролюючих служб на кордоні на цілодобовий режим.
  • Навіть за найкращого сценарію сухопутні маршрути можуть забезпечити не більш як 50% потреби України в експорті.

Україна хоче подвоїти транзит через Польщу

Втрата стабільного доступу до чорноморських портів створила для українського агросектору одну з найгостріших логістичних проблем від початку повномасштабної війни. Наразі сухопутними маршрутами вдається вивозити лише третину необхідного обсягу.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, у серпні альтернативними шляхами планують експортувати близько 1,5 млн тонн продукції, тоді як середня потреба становить близько 5 млн тонн на місяць.

''Нинішня ситуація є найважчою з початку повномасштабного вторгнення. У серпні експорт альтернативними шляхами становитиме близько 1,5 млн тонн при середній потребі в 5 млн тонн на місяць – це лише третина'', – зазначив міністр.

Водночас Україна бачить можливість суттєво збільшити обсяги транзиту через Польщу.

''Транзит через Польщу можна подвоїти – з нинішніх 300 тисяч до 600 тисяч тонн на місяць, насамперед за рахунок залізниці та переведення контролюючих служб на кордоні на цілодобовий режим роботи'', – наголосив Висоцький.

Україна вже офіційно звернулася до польської сторони з пропозицією подвоїти кількість залізничних потягів, які перетинають прикордонні переходи.

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Чому ситуація відрізняється від 2022 року

Нинішня логістична криза, за словами міністра, має суттєві відмінності від ситуації у 2022 році.

Українські аграрії вже не мають того фінансового та логістичного запасу міцності, який допоміг сектору пережити перший рік повномасштабної війни. Крім того, світові ціни на аграрну продукцію цього разу не демонструють різкого зростання, яке могло б компенсувати додаткові витрати на логістику.

Додатковим фактором є сезон збору врожаю в Європі – потужності сусідніх країн значною мірою завантажені власним збіжжям.

Нагадаємо, через блокування Росією чорноморських портів Україна відвантажує лише 30% від потенційного обсягу агропродукції. Через накопичення зерна внутрішні ціни в Україні впали. За оцінками аналітиків, за нинішніх цін фермери можуть отримати прибуток лише від експорту пшениці, тоді як за іншими зерновими не зможуть покрити виробничі витрати.

За оцінкою НБУ, через блокаду Україна може втратити близько 2,5 млрд доларів валютної виручки до кінця року. Всеукраїнська аграрна рада оцінює збитки фермерів від подорожчання логістики приблизно у 3 млрд доларів.

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